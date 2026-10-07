Νέα δεδομένα διαμορφώνονται για τα επόμενα επαγγελματικά βήματα της Άννας Βίσση, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η δημοφιλής τραγουδίστρια δεν αναμένεται να εμφανιστεί τελικά στο Αθηνών Αρένα τον φετινό χειμώνα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται στον απόηχο της μεγάλης συναυλίας της στο ΟΑΚΑ και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η δημόσια διαμάχη της με τον Νίκο Καρβέλα, με βασικό σημείο αντιπαράθεσης τα τραγούδια και τα δικαιώματα που συνδέονται με το ρεπερτόριο της Άννας Βίσση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Άννα Βίσση δεν θα εμφανιστεί στο Αθηνών Αρένα τη φετινή χειμερινή σεζόν, γεγονός που αλλάζει τα μέχρι σήμερα δεδομένα για το πρόγραμμα του νυχτερινού κέντρου.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως μπορούμε να δούμε κάποιο άλλο σχήμα στο Αθηνών Αρένα, καθώς η απουσία της Άννας Βίσση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναζητηθεί διαφορετική καλλιτεχνική πρόταση για τη φετινή σεζόν.

Μάλιστα, η Άννα Βίσση φέρεται να έχει πιάσει τους μουσικούς της και να τους είπε: «είστε ελεύθεροι από μένα, βρείτε κάπου να εργαστείτε, δεν θα υπάρχει αυτόν τον χειμώνα το Αθηνών Αρένα, ραντεβού από τον επόμενο χειμώνα».

Με βάση αυτές τις πληοφορίες η επιστροφή της Άννας Βίσση στις νυχτερινές πίστες της Αθήνας δεν αναμένεται πλέον τον Φεβρουάριο του 2027, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Το ταξίδι της Άννας Βίσση εκτός Ελλάδας

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με όσα μετέφερε ο δημοσιογράφος Διονύσης Θανάσουλας, η Άννα Βίσση επέλεξε να απομακρυνθεί προσωρινά από την ένταση των τελευταίων ημερών και ταξίδεψε για δύο ημέρες εκτός Ελλάδας μαζί με τη στενή φίλη και συνεργάτιδά της, Δήμητρα Κούστα.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την επιλογή της να συνεχίσει την πορεία της χωρίς τον Νίκο Καρβέλα ως ένα «μεγάλο στοίχημα».