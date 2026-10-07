Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, καθώς ελέγχονται πλήρως από το Ιράν.

Ο Μοχαμάντ Ρεζά Νακντί, σύμβουλος του ιρανικού σώματος, είπε στο πρακτορείο Fars ότι «τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά και οι ένοπλες δυνάμεις έχουν τον πλήρη έλεγχό τους. Αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί έως ότου ικανοποιηθούν τα νόμιμα αιτήματα του Ιράν».

Αναφερόμενος στα πλοία που διασχίζουν τα Στενά, είπε ότι οι ποσότητες πετρελαίου που διακινούνται «παράνομα» μέσω της περιοχής είναι πολύ μικρές και ότι χρησιμοποιούνται μικρά σκάφη για τη μεταφορά του αργού σε μεγαλύτερα δεξαμενόπλοια.

Ο Νακντί μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι το Ιράν σκοπεύει σύντομα να αποκλείσει πλήρως θαλάσσιες οδούς στα Στενά του Ορμούζ τις οποίες χαρακτήρισε «παράνομες».

«Σύντομα, ένας μικρός αριθμός διαδρομών που δημιούργησαν παραβάτες ανατινάζοντας και καταστρέφοντας ορισμένα από τα υπάρχοντα βραχώδη περάσματα στα Στενά του Ορμούζ θα αποκλειστεί», είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ναυτιλιακών πληροφοριών Kpler, οι ροές πετρελαίου από τις χώρες του Κόλπου, εξαιρουμένου του Ιράν, ανέκαμψαν τον Σεπτέμβριο σε περισσότερο από το 81% των επιπέδων που καταγράφονταν πριν από τον πόλεμο.