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Στόχος επίθεσης έγινε τη Δευτέρα δεξαμενόπλοιο την ώρα που επιχειρούσε να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς χτυπήθηκε από «αδιευκρίνιστο βλήμα», όπως γνωστοποίησε η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας.

Το πλοίο «χτυπήθηκε από αδιευκρίνιστο βλήμα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο» την οποία το πλήρωμα προσπαθεί να σβήσει, ενημέρωσε η UKMTO, συμπληρώνοντας πως μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Νωρίτερα, η υπηρεσία είχε αναφέρει ότι ένα δεξαμενόπλοιο που εισερχόταν στα Στενά, κοντά στις ακτές του Ομάν, άλλαξε ρότα αφού απειλήθηκε από τις ιρανικές δυνάμεις.

Από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα διερχόταν το 20% των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως προτού ξεσπάσει ο πόλεμος.