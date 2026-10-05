Στόχος επίθεσης έγινε τη Δευτέρα δεξαμενόπλοιο την ώρα που επιχειρούσε να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς χτυπήθηκε από «αδιευκρίνιστο βλήμα», όπως γνωστοποίησε η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας.

Το πλοίο «χτυπήθηκε από αδιευκρίνιστο βλήμα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο» την οποία το πλήρωμα προσπαθεί να σβήσει, ενημέρωσε η UKMTO, συμπληρώνοντας πως μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Νωρίτερα, η υπηρεσία είχε αναφέρει ότι ένα δεξαμενόπλοιο που εισερχόταν στα Στενά, κοντά στις ακτές του Ομάν, άλλαξε ρότα αφού απειλήθηκε από τις ιρανικές δυνάμεις.

The United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) Center has issued an advisory after receiving a report of a tanker being struck by an unknown projectile causing a fire in its engine room while in the Strait of Hormuz. This is the 4th incident reported to the UKMTO in the last 24 hours. — OSINTdefender (@sentdefender) October 5, 2026

Από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα διερχόταν το 20% των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως προτού ξεσπάσει ο πόλεμος.