Ιδανική εκκίνηση για τον Παναθηναϊκό στη EuroLeague, καθώς βρίσκεται στο 3-0, έχοντας κερδίσει διαδοχικά εντός έδρας τις Παρί (91-72), Βιλερμπάν (102-79) και Μακάμπι Τελ Αβίβ (90-67). Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς συνδυάζει την πιεστική άμυνα με υψηλό ρυθμό και επιθετικό πλουραλισμό. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έχει προσαρμοστεί άμεσα, ο Ματίας Λεσόρ πλησιάζει σταδιακά στο καλύτερο επίπεδό του και η επιστροφή του Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις “δένει” άμυνα και επίθεση.

Απέναντι στον Βίκο (103-74) αγωνίστηκαν όλοι και ξεκουράστηκε ο Μπαντιό, που σύμφωνα με το σταφ των “πρασίνων” χρειάζεται διαχείριση. Ο Παναθηναϊκός χρησιμοποίησε και τους εννέα παίκτες που ήταν υγιείς, ενώ πολύ χρόνο πήραν οι Καλαϊτζάκης, Μαντζούκας και Μωραΐτης.

Το παιχνίδι απέναντι στη Φενερμπαχτσέ αποτελεί το πρώτο πραγματικά δύσκολο τεστ για τους “πράσινους”. Οι φιλοξενούμενοι μπορούν να περιορίσουν το transition και να οδηγήσουν την αναμέτρηση σε περισσότερες επιθέσεις στο μισό γήπεδο, κάτι στο οποίο είναι μετρ η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Δεν θα αγωνιστούν στο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής οι Σλούκας, Χουάντσο και Ναν. Αντίθετα, Φαλ και Ρογκαβόπουλος είναι στα πλάνα του Ομπράντοβιτς.

Τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στη φετινή EuroLeague. Μετά το 78-68 επί της Βίρτους και το εμφατικό 100-76 απέναντι στην Μπάγερν, η Φενερμπαχτσέ νίκησε και την Ντουμπάι με 76-66.

Ο Μάρκους Μπίνγκχαμ ήταν εντυπωσιακός με 20 πόντους και 8 ριμπάουντ, άξιος συμπαραστάτης του ο Γουέιντ Μπάλντουιν με 14 πόντους και 5 τελικές πάσες. Στο τουρκικό πρωτάθλημα η Φενέρ κέρδισε την Κορφέζ με 85-84, με τον Χόρτον Τάκερ να είναι άκρως παραγωγικός με 22 πόντους, ενώ ντεμπούτο έκανε και ο Σέιν Λάρκιν (3π.) με τη νέα του ομάδα.

Η άμυνα αποτελεί τη σταθερά της πρωταθλήτριας Τουρκίας. Το σύνολο του Σάρας ελέγχει τον ρυθμό, διαθέτει μέγεθος σε όλες τις θέσεις και μπορεί να αλλάζει σχεδόν σε κάθε σκριν. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό, που μέχρι στιγμής έχει επιβάλει το παιχνίδι του από τα πρώτα λεπτά στους αγώνες του “T Center”. Εκτός πλάνων ο Λάρκιν.