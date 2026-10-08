Στην εκδήλωση στην Πνύκα, όπου μίλησε χθες ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, παρέστη η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη Αφροδίτη Νέστορα, η οποία είχε συνομιλία με τον Carl Watson, επικεφαλής του Πολιτικού Τμήματος της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Σε ανάρτησή της η κ. Νέστορα επισημαίνει ότι στη δολοφονική τρομοκρατική επίθεση στην οικία της, που στοίχισε τη ζωή της μητέρας της και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν η ίδια και πατέρας της, είχαν αναφερθεί ο Μάρκο Ρούμπιο και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Οι δυο τους είχαν συναντηθεί και στις αρχές Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, μετά από πρόσκλησή του, όπου συζήτησαν για τη δολοφονική τρομοκρατική επίθεση στην οικία της αλλά και για τα τρομοκρατικά χτυπήματα στην Ελλάδα.



Σε ανάρτησή της η κ. Νέστορα επισημαίνει ότι στη δολοφονική τρομοκρατική επίθεση στην οικία της, που στοίχισε τη ζωή της μητέρας της και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν η ίδια και πατέρας της, είχαν αναφερθεί ο Μάρκο Ρούμπιο και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.



Ο Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας σε ειδική διάσκεψη που διοργάνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τον περασμένο Ιούλιο, για την «αντιμετώπιση της επανεμφάνισης της πολιτικής τρομοκρατίας» είχε κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην υπόθεση Νέστορα. Όπως είχε τονίσει χαρακτηριστικά για τη Βάγια Νέστορα «εκτελέστηκε από εμπρηστική βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα».



Η πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο «Χ» είχε εκφράσει τα συλλυπητήρια της και είχε δηλώσει πως «δεν υπάρχει χώρος στις κοινωνίες μας για πολιτική βία».



Η Αφροδίτη Νέστορα λίγο μετά τη έξοδό της από το νοσοκομείο είχε αποστείλει ευχαριστήρια επιστολή στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών δια της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για την αναφορά του στην υπόθεση.



Στην επιστολή της η κ. Νέστορα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την αλληλεγγύη και την κατηγορηματική καταδίκη των αποτρόπαιων τρομοκρατικών επιθέσεων της 1ης Ιουλίου.



«Η ρητή αναγνώρισή σας ότι οι επιθέσεις αυτές έπληξαν τις θεμελιώδεις δημοκρατικές μας αξίες στέλνει ένα σαφές μήνυμα: ότι ο ιδεολογικά υποκινούμενος εξτρεμισμός και οι τρομοκρατικές ενέργειες δεν έχουν θέση σε καμία ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία», ανέφερε μεταξύ άλλων η κ. Νέστορα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.