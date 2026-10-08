Το κόστος των παρεμβάσεων για τους νησιώτες και οι αντοχές των υποδομών βρέθηκαν στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης του Νίκου Ανδρουλάκη με την κυβέρνηση στη Βουλή. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, απαντώντας στον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια για τις δύο τροπολογίες του κόμματός του, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι οι προτεραιότητές της επιβαρύνουν τους πολλούς προς όφελος των ισχυρών.

«Η κοινωνία έχει πια πολύ μεγάλη εμπειρία των πολιτικών σας επιλογών, που πάντα με ένα μαγικό τρόπο δυσκολεύουν τη ζωή των πολλών και κάνουν δισεκατομμυριούχους τους ισχυρούς», ανέφερε κατά τις παρεμβάσεις του. Υποστήριξε επίσης ότι η κυβέρνηση περιφρονεί κοινωνικά ζητήματα που αφορούν νέους, συνταξιούχους, αγρότες και κτηνοτρόφους, προειδοποιώντας ότι η στάση της θα κριθεί στις επόμενες εκλογές.

«Η λύση του στεγαστικού είναι μπετόν πάνω στο μπετόν;»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανήλθε στην κριτική του για την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με το στεγαστικό, ζητώντας απαντήσεις από την κυβέρνηση.

«Η λύση του στεγαστικού είναι να κάνουμε την Αθήνα μπετόν πάνω στο μπετόν;», αναρωτήθηκε.

Επικαλέστηκε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για ανάλογη υπόθεση μπόνους τετραγωνικών, υποστηρίζοντας ότι οι προτάσεις του πρωθυπουργού είναι κοινωνικά επικίνδυνες και δεν θα αντέξουν στον συνταγματικό έλεγχο.

«Λύσεις υπάρχουν, διάθεση να γίνουν πράξη από εσάς δεν υπάρχει», πρόσθεσε, αποδίδοντας το πρόβλημα στις κυβερνητικές προτεραιότητες.

Η σύγκρουση για το κόστος της μείωσης του ΦΠΑ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αμφισβήτησε το επιχείρημα των δημοσιονομικών περιορισμών, λέγοντας ότι η κυβέρνηση το επικαλείται συστηματικά όταν το κόμμα του καταθέτει προτάσεις.

Ως παραδείγματα ανέφερε τις 120 δόσεις και τη 13η σύνταξη. Για τη δεύτερη, υποστήριξε ότι το επίδομα των 500 ευρώ προς τους συνταξιούχους αντιστοιχεί, με βάση τον δικό του υπολογισμό, περίπου στη μισή 13η σύνταξη.

Για την επέκταση της μείωσης του ΦΠΑ κατά 30% στα υπόλοιπα νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων, όπου δεν εφαρμόζεται σήμερα, ανέφερε ότι το κόστος υπολογίζεται σε 20 έως 25 εκατ. ευρώ.

«Επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της χώρας και είναι μη εφαρμόσιμο; Ελάτε τώρα. Μία μικρή από αυτές τις απευθείας αναθέσεις που κάνετε είναι τα 25 εκατομμύρια», σχολίασε.

Να επιστρέφουν στα νησιά έσοδα για υποδομές

Ξεχωριστό σκέλος των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ είναι ο μηχανισμός αντισταθμιστικής απόδοσης εσόδων ΦΠΑ για νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 και έως 130.000 κατοίκων.

Απαντώντας στο κυβερνητικό ερώτημα για την προέλευση των χρημάτων, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι πρόκειται για έσοδα που το κράτος ήδη εισπράττει.

Η πρόταση, όπως την περιέγραψε, είναι η διαφορά των εσόδων σε σχέση με την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή που ισχύει στα μικρότερα νησιά των Δωδεκανήσων να κατευθύνεται σε ειδικό ταμείο και να επιστρέφει στα νησιά για έργα υποδομής.

«Η τουριστική ανάπτυξη να προχωρά μαζί με την ποιότητα ζωής»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε διευκρινίσεις και για την αναφορά του σε υπερτουρισμό στη Ρόδο, μετά τον σχετικό σχολιασμό του υπουργού Ναυτιλίας.

Όπως εξήγησε, το ζήτημα δεν εξαντλείται στον αριθμό των επισκεπτών. Συνδέεται και με το αν ένα νησί διαθέτει επαρκές λιμάνι, αποτελεσματική διαχείριση απορριμμάτων και κατάλληλες δομές υγείας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος της πρότασης είναι να περιοριστεί το χάσμα ανάμεσα στις κρατικές και τις ιδιωτικές επενδύσεις, ώστε οι υποδομές να αντέχουν την τουριστική δραστηριότητα χωρίς να επιβαρύνεται η καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων. «Δηλαδή η τουριστική ανάπτυξη να προχωρά μαζί με την ποιότητα ζωής», κατέληξε.