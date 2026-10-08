Για την πορεία του στη μουσική, τις αλλαγές που έχουν έρθει στη ζωή του αλλά και τις επιθυμίες που βλέπει να γίνονται πραγματικότητα μίλησε ο Akylas, σε συνέντευξη που προβλήθηκε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026 στην εκπομπή «Το Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα, στον ΑΝΤ1.

Ο νεαρός τραγουδιστής περιέγραψε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο, κατά την οποία καταφέρνει να πραγματοποιήσει στόχους που είχε θέσει εδώ και χρόνια. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, στην ανάγκη να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στον εαυτό του και στους φίλους του, αλλά και στη σημασία που εξακολουθεί να έχει για εκείνον το πρώτο του τραγούδι.

Αναφερόμενος στις εμπειρίες των τελευταίων μηνών και στα επόμενα σχέδιά του, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Είχα ένα γεμάτο καλοκαίρι με το τουρ και τώρα προετοιμάζομαι για τη Μαδαγασκάρη, για τον βασιλιά Τζούλιαν. Ό,τι απωθημένο και όνειρο είχα μια ζωή το κάνω μέσα σε μια χρονιά, πραγματικά. Τώρα, τον τελευταίο μήνα, έχω αρχίσει να ξεκουράζομαι και να βλέπω περισσότερο τους φίλους μου».

Ο Ακύλας ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν μετανιώνει για τις επιλογές που έκανε μέχρι σήμερα, καθώς θεωρεί πως κάθε βήμα συνέβαλε στη διαμόρφωση της σημερινής του πορείας.

«Αν γυρνούσα πίσω τον χρόνο, θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Γιατί, μάλλον, για κάποιο λόγο έκανα αυτά που έκανα και έφτασα εδώ που έφτασα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο «Φθηνόκρασο», το τραγούδι με το οποίο συστήθηκε στο κοινό, συνδέοντας τους στίχους και τον τίτλο του με τις οικονομικές συνθήκες που αντιμετώπιζε στο παρελθόν και τη σημερινή του πραγματικότητα.

«Δεν χρειάζεται να αγοράσω ξανά με 2 ευρώ και είναι πολύ σημαντικό αυτό, τώρα το αγοράζω με 7 ευρώ. Είναι τόσο ωραίο που το «Φθηνόκρασο» είναι το πρώτο μου κομμάτι και κάπως έτσι δείχνει το πόσο αληθινή είναι αυτή η ιστορία, το που ξεκίνησα και το που έφτασα», ανέφερε ο τραγουδιστής.