Σε επιφυλακή και σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται όλες οι δυνάμεις που επιχειρούν στη Σίβηρη Κασσάνδρας, όπου ξέσπασε φωτιά χθες το μεσημέρι. Σήμερα το πρωί, η εικόνα είναι σημαντικά βελτιωμένη και πραγματοποιούνται συνεχώς ρίψεις νερού, προκειμένου να σβήσουν και οι μικρές εστίες φωτιάς. Όλες οι δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενόψει της σημαντικής ενίσχυσης των ανέμων που αναμένεται από το μεσημέρι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η καμένη έκταση εκτιμάται ότι δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα, έκταση που αντιστοιχεί σε περίπου 1% της συνολικής έκτασης της Κασσάνδρας.

Για λόγους σύγκρισης, η μεγάλη πυρκαγιά του 2006 είχε κάψει περίπου 77.000 στρέμματα, δηλαδή σχεδόν το ένα τέταρτο της Κασσάνδρας.