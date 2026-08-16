Ο Απόστολος Χρήστου κατάφερε να κατακτήσει ξανά το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης και στις δηλώσεις του δεν έκρυψε τη χαρά του για τη νέα μεγάλη επιτυχία του.

Ο Έλληνας κολυμβητής ήταν κατά ένα δέκατο του δευτερολέπτου πιο γρήγορος από τον Ιταλό Τόμας Τσεκόν, ανέβηκε για 9η φορά φορά στο βάθρο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στις σκέψεις του πριν την κούρσα και στα συναισθήματά του μετά.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χρήστου…

Για το χρυσό μετάλλιο: «Τέταρτη φορά, υπερασπίστηκα τον τίτλο μου από το 2024, είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να κλείσω το ευρωπαϊκό με χρυσό μετάλλιο, παρά την 4η θέση που έφερα προχθές»

Για το δυνατό φινάλε στην κούρσα: «Προσπάθησα να έχω ψυχραιμία για να ανεβάσω ρυθμό στα τελευταία 20 μέτρα. Νομίζω ότι εκεί τα κατάφερα».

Για το τι σκεφτόταν πριν τον αγώνα: «Είχα πάρει απόφαση να δώσω ό,τι έχω, ώστε να φέρω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εκτέλεσα σωστά την κούρσα, όπως σας έχω πει, όταν δεν κάνω λάθη έρχεται το καλύτερο αποτέλεσμα».

Για τα 9 μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα: «Βασικός μου στόχος ήταν να έρθω εδώ και να βρεθώ στο βάθρο στα 100μ. ύπτιο, πόσω μάλλον τώρα που κέρδισα, είναι και η παράδοση που έχω. Είμαι μία δεκαετία στο βάθρο με αποκορύφωμα το χρυσό τώρα».

Για το πώς αισθάνεται: «Δεν το περίμενα, χθες ήμουν πολύ κουρασμένος, με ψυχραιμία και την εμπειρία που έχω πλέον μπορώ να ανταπεξέλθω και να πάρω το μέγιστο από κάθε κούρσα».

Για την οικογένειά του που ήταν δίπλα του: «Τους ευχαριστώ, χάρηκα που ήρθαν να δουν τον αγώνα, μου έδωσαν δύναμη για να κολυμπήσω δυνατά και να πάρω το χρυσό».