Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε ξανά το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα νικώντας για ένα δέκατο του δευτερολέπτου τον Τόμας Τσεκόν και για 9η φορά στην ιστορία της διοργάνωσης θα ανέβει στο βάθρο.

Ο Έλληνας κολυμβητής είχε αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης στα 100μ. ύπτιο στο Βελιγράδι πριν δύο χρόνια και κατάφερε να διατηρήσει τον τίτλο, έπειτα από τρελή μάχη με τον Τσεκόν.

Με ένα τρομερό δεύτερο 50άρι, τελικά, ο Χρήστου κατάφερε να νικήσει για… ένα δέκατο του δευτερολέπτου τον Ιταλό, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλός του, κατακτώντας το 4ο χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και 9ο συνολικά!

Η κατάταξη του τελικού

1.Απόστολος Χρήστου (Ελλάδα) 52.27

2.Τόμας Τσεκόν (Ιταλία) 52.28

3.Πάβελ Σαμουσένκο (Ρωσία) 52.57

4.Γιοχάν Ντοϊέ-Μπρουάρ (Γαλλία) 52.71

5.Γκεόργκι Ιακόβλεφ (Ρωσία) 52.73

6.Κσάβερι Μάσιουκ (Πολωνία) 52.92

7.Μέουν Τομάκ (Γαλλία) 53.47

8.Τζακ Σκέρι (Μ. Βρετανία) 53.65