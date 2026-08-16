Στη Μαύρη Θάλασσα, βίντεο ντοκουμέντο που απέκτησε ο ΣΚΑΪ, καταγράφει την επίθεση με drone σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ο δημοσιογράφος Γιάννης Σουλιώτης, «ένα βίντεο ντοκουμέντο από επίθεση με drone σε δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα, εξασφάλισε και φέρνει κατά αποκλειστικότητα στο φως της δημοσιότητας ο ΣΚΑΪ. Η επίθεση έγινε μεσημεριανές ώρες σήμερα, με στόχο ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο που φόρτωνε πετρέλαιο ανοιχτά του λιμανιού Νοβοροσίσκ της Ρωσίας.

Στο βίντεο διακρίνεται το drone που κάνει πρώτα μια αναγνωριστική πτήση στη θαλάσσια περιοχή, πριν προσκρούσει στη γέφυρα του ελληνικών συμφερόντων τάνκερ. Όπως φαίνεται στο βίντεο, αμέσως μετά την πρόσκρουση ξεσπά πυρκαγιά, ενώ δεν έχει γίνει σαφές εάν υπήρξαν ή όχι τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος.

Πιθανολογείται ότι το πλήγμα προήλθε από drone ελεγχόμενο από τις ουκρανικές αρχές, οι οποίες εξάλλου και στο πρόσφατο παρελθόν έχουν καταφέρει παρόμοια πλήγματα σε δεξαμενόπλοια που εφοδιάζονται με πετρέλαιο από το συγκεκριμένο ρωσικό λιμάνι.

Να διευκρινίσουμε πάντως ότι στον ρωσικό Νοβοροσίσκ καταλήγουν δύο αγωγοί, ο ένας που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο, αλλά και ένας δεύτερος που μεταφέρει πετρέλαιο από το Καζακστάν. Για τον δεύτερο, έχει επιτευχθεί μορατόριουμ με τις αρχές της Ουκρανίας, οι οποίες τα τελευταία 24ωρα τουλάχιστον δεν έχουν καταφέρει πλήγματα σε όσα πλοία φορτώνουν από τον συγκεκριμένο αγωγό».

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