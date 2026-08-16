Με ανεβασμένη ψυχολογία θα έρθει στην Ελλάδα η Μπραν για τον πρώτο αγώνα με τον ΠΑΟΚ στα play off του Europa Conference League, καθώς νίκησε με 3-0 τη Χαμ Καμ εντός έδρας.

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Νορβηγίας και η προσεχής αντίπαλος των «ασπρόμαυρων» πήρε τη νίκη και ανέβηκε στην 6η θέση, στο -1 από την 5η.

Με τη Χαμ Καμ να μένει με 10 παίκτες στο 33′ λόγω αποβολής του Γκιόνε, η Μπραν πίεσε περισσότερο και άνοιξε το σκορ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με γκολ του Σόλτβεντ.

Στο 73′ ο Χολμ έκανε το 2-0 κλειδώνοντας τη νίκη για τη Μπραν και στις καθυστερήσεις ο Φιν διαμόρφωσε το τελικό 3-0, με τους Νορβηγούς να στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην πρώτη αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ.