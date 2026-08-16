Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής 16 Αυγούστου στο Λασίθι και συγκεκριμένα στην περιοχή Κριτσά, με το 112 να στέλνει μήνυμα στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Σε μόλις 40 λεπτά, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κριτσά Λασιθίου Κρήτης, κατάφερε να τεθεί υπό έλεγχο.

Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος, που βρίσκονταν σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή, λόγω αυξημένων περιπολιών, δεδομένου ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, 16 Αυγούστου 2026, περίπου στις 21:15.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Στις 21:44 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

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🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Κριτσά της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 16, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου.