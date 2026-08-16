Σοκ έχει προκαλέσει στην Πορτογαλία η υπόθεση της 33χρονης Γκαμπριέλα Μπαρμπόσα, η οποία φέρεται να δολοφονήθηκε από τον 15χρονο γιο της στο σπίτι της οικογένειας στο Αλγκές, στον δήμο Οέιρας.

Ο 15χρονος οδηγήθηκε την Παρασκευή ενώπιον του Δικαστηρίου Οικογένειας και Ανηλίκων της Κασκαΐς και, σύμφωνα με τα πορτογαλικά μέσα, αποφασίστηκε ο προσωρινός εγκλεισμός του για τρεις μήνες σε κέντρο εκπαίδευσης, σε κλειστό καθεστώς. Λόγω της ηλικίας του, δεν υπάγεται στο κοινό ποινικό σύστημα, καθώς στην Πορτογαλία η ποινική ευθύνη ξεκινά στα 16.

Η τραγωδία στο Αλγκές

Η 33χρονη βρισκόταν στο σπίτι μαζί με τα δύο παιδιά της όταν, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, σημειώθηκε νέος καβγάς με τον έφηβο.

Ο 15χρονος φέρεται να χρησιμοποίησε λαβή στραγγαλισμού, με αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας του. Παρέμεινε στο διαμέρισμα μέχρι την επόμενη ημέρα και στη συνέχεια απευθύνθηκε στις Αρχές, ενημερώνοντάς τες για τον θάνατό της.

Στο σπίτι βρισκόταν και η τετράχρονη αδελφή του, η οποία απομακρύνθηκε από το οικογενειακό περιβάλλον και βρίσκεται πλέον υπό τη φροντίδα προσώπου εμπιστοσύνης.

Οι καταγγελίες του 15χρονου

Η υπόθεση παίρνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα του πορτογαλικού Τύπου, ο 15χρονος είχε καταγγείλει στο παρελθόν περιστατικά βίας σε βάρος του ίδιου και της μικρότερης αδελφής του.

Μάλιστα, φέρεται να είχε παραδώσει στις Αρχές αρχεία ήχου και βίντεο που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, κατέγραφαν περιστατικά κακοποίησης.

Η οικογένεια είχε ήδη απασχολήσει τις υπηρεσίες προστασίας ανηλίκων από το 2024, ενώ σύμφωνα με τα δημοσιεύματα ο έφηβος είχε ζητήσει ακόμη και να απομακρυνθεί από το σπίτι.

Στο επίκεντρο οι ευθύνες των Αρχών

Οι αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει ερωτήματα για το αν οι καταγγελίες του ανηλίκου αξιολογήθηκαν επαρκώς και αν υπήρχε δυνατότητα να είχε υπάρξει νωρίτερα αποτελεσματική παρέμβαση.

Παράλληλα, ο πατέρας των παιδιών βρίσκεται από το φθινόπωρο του 2025 υπό κράτηση για υπόθεση που αφορά ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 33χρονης, ενώ αντιμετωπίζει και σοβαρότερες κατηγορίες. Η δίκη του έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο.

Οι πορτογαλικές Αρχές εξετάζουν πλέον το συνολικό οικογενειακό περιβάλλον και το ιστορικό καταγγελιών, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς είχε συμβεί πριν από την τραγωδία.