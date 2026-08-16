Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα του Δεκαπενταύγουστου σε δύσβατο σημείο στην περιοχή της Ατσίτσας στη Σκύρο.

Οι ισχυροί άνεμοι έχουν υποχωρήσει σημαντικά, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, φαίνεται πως η φωτιά κατευθύνεται προς το ήδη καμένο πευκοδάσος.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ του Σαββάτου (15/8) οι επίγειες δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η φωτιά δεν απειλεί οικίες, ενώ δεν έχουν σημειωθεί τραυματισμοί.

Δήμαρχος Σκύρου: Εκτίμηση για εμπρησμό

Στο ενδεχόμενο εμπρησμού ως αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς στη Σκύρο αναφέρθηκε ο δήμαρχος του νησιού, Κυριάκος Αντωνόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Περίμετρος» της ΕΡΤ3.

Ερωτηθείς για τα πιθανά αίτια της φωτιάς, ο κ. Αντωνόπουλος ανέφερε ότι υπάρχει «αρκετά έντονη» εκτίμηση περί εμπρησμού, κυρίως λόγω του σημείου από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά.

«Υπάρχει εκτίμηση του εμπρησμού αρκετά έντονη, λόγω του σημείου που έγινε το ξεκίνημα της φωτιάς, που δεν δικαιολογούσε κάποιο ατύχημα από κάποια εγκατάσταση ή κάποια δραστηριότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δήμαρχος Σκύρου διευκρίνισε ότι πρόκειται για προσωπική εκτίμησή του, σημειώνοντας: «Κατά τη δική μου υποκειμενική γνώμη, δεν πρόκειται περί αμέλειας».

Όπως πρόσθεσε, στην περιοχή δεν επικρατούσαν συνθήκες καύσωνα ή ακραίες θερμοκρασίες, ενώ τη νύχτα η θερμοκρασία ήταν χαμηλότερη.