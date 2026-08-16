Ο Εμμανουήλ Καραλής στέφθηκε «ασημένιος» σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου για δεύτερη διαδοχική φορά στο Μπέρμιγχαμ, μετά το 2024 στη Ρώμη, δίνοντας «μάχη» με τον τέσσερις φορές Σουηδό Πρωταθλητή Ευρώπης και κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ Μόντο Ντουπλάντις.

«Πεινάω, πεινάω πολύ για τα επόμενα… δεν υπάρχει ύψος που να με φοβίζει πια» δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ ο «Μανόλο», μετά την επιτυχία του αυτή.

Αναλυτικά, ο Εμμανουήλ Καραλής δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μία ομάδα γύρω του από ανθρώπους και την οικογένειά μου, και τη σύντροφό μου και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά και όταν δεν πιστεύεις, σου δίνουν τη θετική ενέργεια που σε κάνει να ξεπερνάς τον εαυτό σου.

Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ξενύχτησαν για να δουν τον αγώνα μου. Έκανα όλο τον γύρο του σταδίου, όσο έκανε ο Μίλτος (σ.σ. Τεντόγλου)… εγώ έκανα το διπλό. Τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα. Δεν έχω βάλει στο μυαλό μου όριο».

Για το εάν υπάρχει ύψος που τον φοβίζει, είπε: «Τίποτα, τίποτα. Δεν υπάρχει ύψος που να με φοβίζει πια, δεν θέλω να βάζω όρια. Κατάφερα ν’ αποδείξω στον εαυτό μου ότι πρέπει να τα βλέπεις θετικά. Οτιδήποτε έχεις βάλει στο μυαλό σου, μπορείς να το καταφέρεις».

Και όταν ρωτήθηκε «με άριστα το 10 πόσο χάρηκε τον αποψινό αγώνα;», ο Καραλής απάντησε: «Δέκα, αλλά όχι με τόνο, γιατί πεινάω, πεινάω πολύ για τα επόμενα».