Τέσσερα έργα του σπουδαίου ζωγράφου της Αναγέννησης Αντονέλο ντα Μεσίνα εκλάπησαν από μουσείο στη Μεσίνα της Σικελίας, ανακοίνωσε το ιταλικό υπουργείο Πολιτισμού.

Η κλοπή σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, στη γενέτειρα του καλλιτέχνη. Μεταξύ των έργων που αφαίρεσαν οι δράστες βρίσκονται τρία από τα πέντε σωζόμενα τμήματα του «Πολύπτυχου του Αγίου Γρηγορίου», έργου του 15ου αιώνα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις ιταλικές Αρχές, καθώς πρόκειται για έργα μοναδικής καλλιτεχνικής και ιστορικής αξίας.

Η κλοπή σημειώθηκε λίγους μήνες μετά την απόκτηση από το ιταλικό κράτος, σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη, του έργου του Αντονέλο ντα Μεσίνα «Ecce Homo», έναντι σχεδόν 13 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο δήμαρχος της Μεσίνας, Φεντερίκο Μπαζίλε, χαρακτήρισε την κλοπή «βαθιά κατακριτέα», σημειώνοντας ότι είναι ακόμη πιο οδυνηρή επειδή συνέβη κατά τη διάρκεια των παραδοσιακών εορτασμών της πόλης.

Η κλοπή έρχεται ενώ οι ιταλικές Αρχές αντιμετωπίζουν και άλλες υποθέσεις κλοπής έργων τέχνης. Μόλις πριν από δύο ημέρες, η αστυνομία ανακοίνωσε την ανάκτηση τριών πινάκων των Ρενουάρ, Σεζάν και Ματίς, συνολικής αξίας άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίοι είχαν κλαπεί τον Μάρτιο από μουσείο κοντά στην Πάρμα.