Χαρούμενος και συγκινημένος, όπως είναι λογικό, ήταν ο Απόστολος Χρήστου στην απονομή του χρυσού μεταλλίου για τα 100μ. ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου.

Ο Έλληνας κολυμβητής κατάφερε να κατακτήσει το 9ο μετάλλιο συνολικά σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και 4ο χρυσό, διατηρώντας τον τίτλο που είχε κατακτήσει πριν δύο χρόνια στο Βελιγράδι.

Με μια εκπληκτική κούρσα ο Χρήστου κατάφερε να πάρει το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. ύπτιο καθώς ήταν κατά… ένα δέκατο του δευτερολέπτου πιο γρήγορος από τον Τόμας Τσακόν και λίγες ώρες μετά ήταν η ώρα της απονομής.

Χαρούμενος και συγκινημένος, ο Χρήστου άκουσε τον Εθνικό Ύμνο έχοντας πάρει την υψηλότερη θέση στο βάθρο και συνεχίζει να γράφει τη δική του μεγάλη ιστορία στη κολύμβηση.