Κορυφαία ΜΜΕ σε όλο τον κόσμο κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στη διαδικασία καθαρισμού των μαρμάρων στο Καλλιμάρμαρο, που αποτελεί χορηγία του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία όχι μόνο του ελληνικού αλλά του παγκόσμιου αθλητισμού και με απόφαση του Βαγγέλη Μαρινάκη θα λάμψει ξανά, όπως τονίζουν και κορυφαία ΜΜΕ σε όλο τον κόσμο.

Μέσω της ναυτιλιακής εταιρείας Capital Maritime & Trading Corp., ο Βαγγέλης Μαρινάκης ανέλαβε, με τη χορηγία του, τον καθαρισμό των μαρμάρινων επιφανειών του Καλλιμάρμαρου ώστε να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο η ιστορική αξία του.

Πρόκειται για τον πρώτο οργανωμένο καθαρισμό που γίνεται έπειτα από σχεδόν 120 χρόνια και έχει αρχίσει από τις 10 Αυγούστου, με στόχο το Καλλιμάρμαρο να λάμπει στις 10 Σεπτεμβρίου, όταν θα λάβει χώρα η Τελετή Αφής και Παράδοσης της Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Dakar 2026.

Το ABC News, το US News, η La Nacion της Αργεντινής και το Associated Press αναφέρονται στις εργασίες που γίνονται με τη χορηγία του Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρο Κούβελο, να μιλάει για το θέμα στο Associated Press.

«Το αποκαλούμε Καλλιμάρμαρο επειδή είναι κατασκευασμένο από το καλύτερο μάρμαρο, το καλύτερο που έχει παραχθεί ποτέ… Είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτό. Χρειαζόταν να καθαριστεί από όλα όσα έχουν συσσωρευτεί όλα αυτά τα χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο, το Παναθηναϊκό Στάδιο θα αναδείξει όλη του τη λάμψη και θα γίνει και πάλι το κορυφαίο μνημείο της ανθρωπότητας για το Ολυμπιακό Κίνημα», ήταν τα λόγια του.