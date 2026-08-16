Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πέρασε ιατρικές εξετάσεις για τη Ντόρτμουντ και επιστρέφει άμεσα στη Θεσσαλονίκη, με την πώλησή του από τον ΠΑΟΚ να έχει σχεδόν ολοκληρωθεί πλέον.

Ο «δικέφαλος του βορρά» απάντησε θετικά τελικά στην πρόταση της γερμανικής ομάδας που πρόσφερε 28+2 εκατ. ευρώ συν ποσοστό μεταπώλησης για τον 23χρονο άσο, ο οποίος είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα της.

Μπορεί οι οπαδοί του ΠΑΟΚ να αντιδρούν, μέσω της συμβολικής κατάληψης των γραφείων της ΠΑΕ και μέσω της ανακοίνωσης των οργανωμένων, αυτό όμως δεν επηρεάζει την πορεία των πραγμάτων, καθώς απομένει το τυπικό κομμάτι πλέον για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Ο Κωνσταντέλιας ταξίδεψε στο Ντόρτμουντ το πρωί της Κυριακής (16/8) και πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό της Μπορούσια, η οποία είναι έτοιμη να προσθέσει και δεύτερο Έλληνα, μετά τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, στο ρόστερ της.

Ο «Ντέλιας» αναμένεται στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Κυριακής (16/8) για να είναι δίπλα στη σύζυγό του και τη νεογέννητη κόρη του και τις επόμενες μέρες θα ταξιδέψουν οικογενειακώς στο Ντόρτμουντ για μόνιμη εγκατάσταση.

Με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, οι ετήσιες απολαβές του Κωνσταντέλια στη Μπορούσια θα ξεπερνούν τα τρία εκατ. ευρώ.