Με δύο προεδρικά διατάγματα που φέρουν την υπογραφή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Τουρκία προχώρησε στην ανακήρυξη δύο νέων «εθνικών θαλάσσιων πάρκων».

Σύμφωνα με τα διατάγματα, το πρώτο θαλάσσιο πάρκο χωροθετείται στην περιοχή μεταξύ Φέτιγιε και Κας, στις τουρκικές ακτές, σε θαλάσσια περιοχή που περιβάλλει το Καστελλόριζο.

Το δεύτερο αφορά θαλάσσια περιοχή κοντά στις τουρκικές ακτές της Ραιδεστού και του Τσανάκκαλε, με τη ζώνη να εκτείνεται στην περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Λήμνου.

Η ανακοίνωση των δύο πάρκων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση στο Αιγαίο παραμένει αυξημένη, ενώ τουρκικά δημοσιεύματα κάνουν εκτενείς αναφορές στην ελληνική στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή, με ιδιαίτερη αναφορά και στη νήσο Ρω.

Η τουρκική απάντηση στα ελληνικά θαλάσσια πάρκα

Η κίνηση της Άγκυρας παρουσιάζεται ως απάντηση στην απόφαση της Ελλάδας να ανακηρύξει θαλάσσια πάρκα στο Νότιο Αιγαίο και το Ιόνιο, τον Ιούλιο του 2025.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η χωροθέτηση των νέων τουρκικών πάρκων, καθώς το ένα βρίσκεται στην περιοχή απέναντι από το Καστελλόριζο και το άλλο στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λήμνου και Σαμοθράκης.

Τα δύο προεδρικά διατάγματα αποτελούν πλέον το νέο δεδομένο στις ελληνοτουρκικές θαλάσσιες σχέσεις, με την Άγκυρα να επιχειρεί να δώσει τη δική της απάντηση στις αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες.