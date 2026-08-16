Ο Χρήστος Τζόλης ήταν και πάλι εξαιρετικός, δίνοντας δύο ασίστ, στη νίκη της Άρσεναλ με 3-0 επί της Μάντσεστερ Σίτι στον τελικό του Community Shield και ο Μικέλ Αρτέτα είχε μόνο καλά λόγια να πει.

Ο διεθνής Έλληνας άσος έχει προσαρμοστεί πολύ γρήγορα στους «κανονιέρηδες» καθώς ήταν εντυπωσιακός στα φιλικά παιχνίδια αλλά και στο πρώτο επίσημο, δικαιώνοντας τον προπονητή του που τον ήθελε στην ομάδα και του έδωσε θέση βασικού κόντρα στη Σίτι.

Ο Αρτέτα ρωτήθηκε για τον Τζόλη στις δηλώσεις του μετά την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν και η απάντησή του έδειξε πόσο σημαντικός έχει ήδη γίνει για την ομάδα.

«Με έχει εντυπωσιάσει το πόσο φυσικά έχει ενσωματωθεί στο ρόστερ και το επίπεδο κατανόησης που επιδεικνύει. Είναι ένας παίκτης που παίρνει σωστές αποφάσεις όταν άλλοι θα βιάζονταν και θα έκαναν λάθη. Είναι έξυπνος, ακριβής, παίρνει τις σωστές αποφάσεις σε μικρούς χώρους και σήμερα έφτιαξε δύο γκολ», ήταν τα λόγια του προπονητή της Άρσεναλ.