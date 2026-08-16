Ο δήμος μιας γερμανικής πόλης, που βρίσκεται στα σύνορα με το Βέλγιο, συνέστησε σήμερα στους κατοίκους να εκκενώσουν την πόλη λόγω της τεράστιας πυρκαγιάς που μαίνεται σε βελγικό δάσος και κατευθύνεται προς τη Γερμανία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής αρχής της πόλης Μόνσαου, το μέτωπο της πυρκαγιάς βρίσκεται αυτή τη στιγμή 1,5 χιλιόμετρο από τα γερμανικά σύνορα και 1,8 χιλιόμετρα από την πλησιέστερη κατοικημένη περιοχή.

Πυροσβεστικές δυνάμεις κατέβαλαν ολονύχτιες προσπάθειες για να ελέγξουν τη μεγαλύτερη στην ιστορία του Βελγίου δασική πυρκαγιά που κατακαίει από το μεσημέρι της Παρασκευής το ορεινό φυσικό πάρκο στη Φαν (Fagnes) του δυτικού Βελγίου και κατευθύνεται προς τη Γερμανία. Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η φωτιά έχει καταστρέψει έκταση 30.000 στρεμμάτων.

Riesiger Brand in Belgien bedroht auch deutsche Orte pic.twitter.com/9upzsYohUG — Anonymous Albert Gruber🎭🍀 (@GruberAnonymous) August 16, 2026

Ακόμη και αν οι φλόγες δεν φτάσουν σε γερμανικό έδαφος, αναμένεται «σημαντική ατμοσφαιρική ρύπανση από τους καπνούς», προειδοποίησε σε ανακοίνωση ο δήμος της πόλης των περίπου 12.000 κατοίκων.

«Συνεπώς, εκδόθηκε σύσταση προς τους κατοίκους των περιοχών κοντά στα σύνορα να εκκενώσουν αυτές τις περιοχές», πρόσθεσε ο δήμος.

Οι βελγικές αρχές έχουν ήδη διατάξει την εκκένωση της πόλης Κιουχελσαϊντ, που βρίσκεται σε απόσταση 10 λεπτών με το αυτοκίνητο από το Μόνσαου.