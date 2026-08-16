Εντύπωση προκαλούν τα όσα αναφέρουν τα ΜΜΕ της Αιγύπτου, καθώς οι… δύο σύζυγοι του Χοσάμ Χασάν ήρθαν στα χέρια, με τον ίδιο να λιποθυμά και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Στο Μουντιάλ 2026 η Αίγυπτος τα πήγε εξαιρετικά καθώς έφτασε μέχρι τη φάση των «16», όπου αποκλείστηκε τελικά από την Αργεντινή, έχοντας παράπονα από τη διαιτησία.

Το πραγματικά δύσκολο για τον Χασάν όμως, όπως φαίνεται, δεν ήταν το να αντιμετωπίσει την παγκόσμια πρωταθλήτρια, αλλά το να αντιμετωπίσει την οργή των… δύο συζύγων του.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Αιγύπτου, η Χαουϊντά Ελ Γκαρμπαουί ισχυρίζεται πως είναι ακόμη σύζυγος του Χασάν, η Νταν Αντάμ όμως το αμφισβητεί αυτό και τελικά ήρθαν στα χέρια, με τον προπονητή της εθνικής ομάδας της χώρας να λιποθυμά και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο, ενώ χρειάστηκε να επέμβει η αστυνομία για να ηρεμήσει η κατάσταση.