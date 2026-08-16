Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σαλαμίνα, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι και πολίτες χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις πληγείσες περιοχές διά θαλάσσης.

Οι δύο σοροί, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ανήκουν σε ηλικιωμένο ζευγάρι και εντοπίστηκαν στην περιοχή των Περιστερίων, κοντά στο σημείο όπου φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά.

Η πυρκαγιά έχει προκαλέσει σοβαρές ζημιές, με σπίτια να έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και όχι ένα ενιαίο μέτωπο.

Παράλληλα, δεύτερο μέτωπο έχει εκδηλωθεί στην περιοχή των Σεληνίων. Συνολικά, για την αντιμετώπιση των δύο πυρκαγιών επιχειρούν στη Σαλαμίνα περίπου 260 πυροσβέστες.

593 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν διά θαλάσσης

Μεγάλη είναι η επιχείρηση του Λιμενικού για την απομάκρυνση πολιτών από τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα.

Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί τουλάχιστον 593 άτομα από τις παραλίες Σατερλί και Κολώνες, με τους πολίτες να μεταφέρονται με πλοιάρια και επιβατηγά-οχηματαγωγά σε ασφαλή σημεία.

Νωρίτερα, το Λιμενικό είχε ανακοινώσει ότι 502 άτομα είχαν ήδη απομακρυνθεί και επιβιβαστεί σε τέσσερα επιβατηγά-οχηματαγωγά.

Δείτε βίντεο του Λιμενικου

10 περιστατικά με εγκαύματα και εισπνοή καπνού

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, συνολικά καταγράφηκαν 10 περιστατικά, ηλικίας από 15 έως 89 ετών, κυρίως με εγκαύματα και συμπτώματα από εισπνοή καπνού.

Επικαιροποιημένη αναφορά από Πυρκαγιά Σαλαμίνας

Συνολικά καταγράφηκαν 10 περιστατικά, ηλικίας 15–89 ετών, κυρίως με εγκαύματα και συμπτώματα από εισπνοή καπνού. Πέντε ασθενείς διακομίστηκαν ή βρίσκονται σε διαδικασία διακομιδής, μεταξύ των οποίων μία εγκαυματίας με εγκαύματα… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 16, 2026

Πέντε ασθενείς διακομίστηκαν ή βρίσκονταν σε διαδικασία διακομιδής. Μεταξύ αυτών είναι μία εγκαυματίας με εγκαύματα δεύτερου βαθμού στο 25% της επιφάνειας του σώματος, καθώς και ασθενής που μεταφέρεται στο Θριάσιο.

Τρεις ασθενείς έλαβαν εξιτήριο με οδηγίες, ενώ δύο παραμένουν υπό φιλοξενία και παρακολούθηση.

Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτοικος της οδού Ανδρομάχης, ο οποίος ενημέρωσε την Πυροσβεστική για την έναρξη της φωτιάς, φέρεται να κατέθεσε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο γεμάτο σκουπίδια.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης και οι απεγκλωβισμοί συνεχίζονται.