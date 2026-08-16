Συναγερμός έχει σημάνει το βράδυ της Κυριακής στη Λάρισα, μετά από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της λεωφόρου Καραμανλή σε εργοστάσιο πλαστικών.

Όπως φαίνεται στο σημείο υψώνεται πυκνό νέφος μαύρου καπνού, το οποίο είναι ορατό από μεγάλη απόσταση.

Λόγω της βλάστησης και των πυκνών καπνών έχει προκληθεί έντονη ανησυχία στην περιοχή.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 30 πυροσβέστες με 11 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου στην θέση Μεγάλη Βάδα, στο Κιλελέρ Λάρισας. Επιχειρούν 30 #πυροσβέστες με 13 οχήματα και ειδικό βραχιονοφορο όχημα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 16, 2026

Λόγω των εύφλεκτων υλικών από το σημείο αναδύονται πυκνοί μαύροι καπνοί που είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Λίγο μετά τις 9μμ στάλθηκε προειδοποιητικό 112 για τους καπνούς:

Φωτογραφία από tinealarissa.gr