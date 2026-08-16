Μάχη σε δύο μέτωπα συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σκύρο, όπου η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (15/8) στην περιοχή Ατσίτσα εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:00 και, εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, πήρε γρήγορα διαστάσεις, καίγοντας πυκνή δασική έκταση.

Δύο τα μέτωπα της φωτιάς

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι ισχυροί άνεμοι έχουν διασπάσει την πυρκαγιά σε δύο βασικά μέτωπα.

Το ένα κινείται προς τον Άγιο Φωκά, στο νότιο τμήμα της φωτιάς, ενώ το δεύτερο βρίσκεται ανατολικότερα, με κατεύθυνση προς τον Πεύκο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανακοπή της πορείας της φωτιάς προς τον Πεύκο, με τις επίγειες δυνάμεις να επιχειρούν σε δύσκολες συνθήκες λόγω των ανέμων.

Η εικόνα στο δυτικό τμήμα του νησιού εμφανίζεται καλύτερη, ωστόσο η κατάσταση παραμένει δυναμική και οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή.

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Κατά τη διάρκεια της νύχτας έφτασαν στη Σκύρο ενισχύσεις από την Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία, οι οποίες μεταφέρθηκαν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη.

Συνολικά, στο μέτωπο επιχειρούν 89 πυροσβέστες, έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 4ης και 20ής ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 21 πυροσβεστικά οχήματα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Σκύρου και της Πολιτικής Προστασίας Εύβοιας.

Στη μάχη και τα εναέρια μέσα

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν και πάλι οι ρίψεις από αέρος.

Αρχικά επιχείρησαν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στη συνέχεια οι εναέριες δυνάμεις ενισχύθηκαν.

Μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί συνολικά επτά αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων.

Η συνδρομή των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την αντιμετώπιση των ενεργών μετώπων, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των επίγειων πυροσβεστών.

Τα μηνύματα του 112

Κατά τη διάρκεια του Σαββάτου ενεργοποιήθηκε δύο φορές το 112 για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από περιοχές που βρίσκονταν στην πορεία της πυρκαγιάς.

Στις 16:31 εστάλη μήνυμα σε όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Φωκά, με οδηγία να απομακρυνθούν προς τις Αχερούνες.

Στις 18:15 ακολούθησε δεύτερο μήνυμα προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του Πεύκου, καλώντας τους να κινηθούν προς τη Χώρα της Σκύρου.

Σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς η περιοχή

Η Σκύρος βρισκόταν και το Σάββατο, αλλά και σήμερα, Κυριακή 16 Αυγούστου, στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Οι πολύ ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα δυσκολίας για την κατάσβεση, καθώς ευνοούν την ταχεία εξάπλωση των φλογών και δημιουργούν συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο πεδίο, με βασική προτεραιότητα τον περιορισμό των δύο μετώπων και την προστασία των κατοικημένων περιοχών.