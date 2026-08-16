Μακριά από την κοσμοπολίτικη ένταση της καλντέρας, η Περίσσα αποκαλύπτει μια πιο γήινη εκδοχή της Σαντορίνης. Η μαύρη ηφαιστειακή άμμος, τα σκούρα βότσαλα, το επιβλητικό Μέσα Βουνό και το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου δημιουργούν ένα τοπίο όπου η φύση πρωταγωνιστεί.

Με οργανωμένη παραλία, κρυστάλλινα νερά και έναν ρυθμό που ισορροπεί ανάμεσα στη χαλάρωση και τη ζωντάνια, η Περίσσα αποτελεί έναν από τους πιο ξεχωριστούς παραθαλάσσιους προορισμούς του Αιγαίου -μια εμπειρία που αποκαλύπτει τη Σαντορίνη πέρα από τα αναμενόμενα.

Η παραλία εκτείνεται, μαζί με τη γειτονική Περίβολο, σε μια από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές της Σαντορίνης, με τη χαρακτηριστική μαύρη άμμο και τα σκούρα ηφαιστειακά βότσαλα να μαρτυρούν την καταγωγή του νησιού από τις εκρήξεις του ηφαιστείου.

Στις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού, η άμμος θερμαίνεται έντονα, δίνοντας έναν ακόμη λόγο να κινηθεί κανείς γρήγορα προς τα διάφανα νερά.

Σε αντίθεση με τη δραματική καλντέρα, όπου το βλέμμα κυριαρχεί, η Περίσσα είναι ένας προορισμός που προσκαλεί να επιβραδύνεις. Η ατμόσφαιρα ισορροπεί ανάμεσα στη χαλαρότητα και τη ζωντάνια: κομψά beach bars, οικογενειακές ταβέρνες, θαλάσσια σπορ και ατελείωτοι περίπατοι δίπλα στο κύμα συνθέτουν μια εμπειρία που διαρκεί από το πρώτο πρωινό μπάνιο έως τα κοκτέιλ της δύσης.

Η παραλία είναι πλήρως οργανωμένη και βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία για την ποιότητα των νερών και των υπηρεσιών της.

Όσοι αναζητούν κάτι περισσότερο από μια ημέρα στην παραλία μπορούν να ανηφορίσουν προς την Αρχαία Θήρα, τον σημαντικό αρχαιολογικό χώρο που δεσπόζει στην κορυφή του Μέσα Βουνού. Από εκεί, η θέα αγκαλιάζει ολόκληρη τη νοτιοανατολική ακτογραμμή της Σαντορίνης και αποκαλύπτει με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο τη συνάντηση του ηφαιστειακού τοπίου με το Αιγαίο.