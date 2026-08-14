Η Πολύαιγος, ένα μικρό αλλά εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων ανάμεσα στην Κίμωλο και τη Μήλο, είναι ένας σπάνιος προορισμός. Ακατοίκητη και σχεδόν ανέγγιχτη από την ανθρώπινη παρέμβαση, προσφέρει μια εμπειρία που μοιάζει περισσότερο με ανακάλυψη παρά με συνηθισμένη απόδραση.

Το όνομά της σημαίνει «νησί με πολλά κατσίκια» και παραπέμπει στη μακραίωνη παρουσία των αιγοπροβάτων που ζουν ελεύθερα στο τοπίο. Η Πολύαιγος ανήκει διοικητικά στον Δήμο Κιμώλου και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ακατοίκητα νησιά της Ελλάδας. Η απουσία μόνιμου οικισμού, δρόμων και οργανωμένων εγκαταστάσεων είναι ακριβώς αυτό που διατηρεί τη μοναδική της γοητεία.

Η άφιξη γίνεται αποκλειστικά από θαλάσσης, συνήθως με σκάφος από την Κίμωλο, τη Μήλο ή άλλα κοντινά νησιά των Δυτικών Κυκλάδων. Το πρώτο πράγμα που εντυπωσιάζει τον επισκέπτη είναι η χρωματική παλέτα του τοπίου: λευκοί και γκριζωποί βράχοι, χαμηλή κυκλαδίτικη βλάστηση και νερά που αλλάζουν αποχρώσεις από τιρκουάζ έως βαθύ μπλε.

Οι παραλίες της Πολυαίγου αποτελούν το μεγάλο της μυστικό

Ο όρμος της Παναγίας, στη βόρεια πλευρά του νησιού, θεωρείται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία για κολύμπι, με διάφανα νερά και φυσική προστασία από τους ανέμους. Μικροί κόλποι, θαλάσσιες σπηλιές και βραχώδεις σχηματισμοί δημιουργούν ένα σκηνικό ιδανικό για εξερεύνηση με μάσκα και αναπνευστήρα.

Η Πολύαιγος δεν είναι ένας προορισμός για όσους αναζητούν beach bars, πολυτελή resorts ή έντονη νυχτερινή ζωή. Η πολυτέλειά της βρίσκεται αλλού: σε μια βουτιά σε νερά που θυμίζουν εξωτικό προορισμό, σε ένα γεύμα πάνω στο σκάφος με θέα στο απέραντο Αιγαίο και στη σπάνια αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε έναν τόπο που η φύση έχει διατηρήσει ανέπαφο.

Για τους ταξιδιώτες που αναζητούν την αυθεντική πλευρά των Κυκλάδων, η Πολύαιγος αποτελεί μια εμπειρία βαθιάς σύνδεσης με το ελληνικό τοπίο.