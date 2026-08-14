Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 14 Αυγούστου στην Ξάνθη, όταν μια νεαρή γυναίκα έπεσε από τον τέταρτο όροφο οικοδομής, στη συμβολή των οδών Μ. Ασίας και Μαραθώνος.

Η νεαρή μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, έχοντας υποστεί πολλαπλά τραύματα. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διασωλήνωσή της, καθώς η κατάστασή της ήταν ιδιαίτερα σοβαρή.

Στη συνέχεια, αποφασίστηκε η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Καβάλας, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν άγνωστες, σύμφωνα με το fonitisxanthis.gr.