Την ανάγκη άμεσων αποφάσεων για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, ολοκληρώνοντας σειρά επαφών στο Βερολίνο.

Σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει αποτελεσματικότερα το οικονομικό της μέγεθος και να το μετατρέψει σε πραγματική οικονομική ισχύ.

«Για την Ευρώπη, ο στόχος είναι να μετατρέψει την οικονομική της δύναμη, το οικονομικό της μέγεθος, σε οικονομική ισχύ. Και ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων και των αποτελεσμάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι συναντήσεις με Μερτς και Κλίνγκμπαϊλ

Κατά την παρουσία του στη γερμανική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος του Eurogroup συναντήθηκε, μεταξύ άλλων, με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και τον αντικαγκελάριο και υπουργό Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν η ατζέντα του Eurogroup, οι προκλήσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας και οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης προσδιόρισε πέντε βασικά πεδία αλλαγών: την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, την Ένωση Κεφαλαιαγορών, την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, τις παρεμβάσεις στην ενέργεια και στην τεχνολογία, καθώς και την προώθηση του ψηφιακού ευρώ.

Όπως εξήγησε, οι συγκεκριμένες αλλαγές, σε συνδυασμό με τις μεταρρυθμίσεις που τις συνοδεύουν, μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Στο τραπέζι η Μέση Ανατολή και η ενεργειακή κρίση

Στις συναντήσεις εξετάστηκε επίσης η ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής ισορροπίας σε μια περίοδο πολλαπλών διεθνών προκλήσεων, οι οποίες επηρεάζουν ήδη τις αγορές ομολόγων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενέργεια και στις συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή για τις ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες.

«Συζητήσαμε για τον τρόπο με τον οποίο θα στηρίξουμε τις κοινωνίες μας και την ευρωπαϊκή οικονομία και για το πώς θα μπορούμε να είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, σε κάθε χώρα και στην Ευρώπη συνολικότερα», δήλωσε ο υπουργός.

«Η Ελλάδα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασε την Ελλάδα ως παράδειγμα χώρας που πέτυχε ουσιαστικά οικονομικά αποτελέσματα συνδυάζοντας τη δημοσιονομική αξιοπιστία με τις μεταρρυθμίσεις.

Όπως ανέφερε, αυτή η πολιτική μπορεί να αποφέρει οφέλη όχι μόνο στους μακροοικονομικούς δείκτες, αλλά και στους πολίτες, στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά.

«Η Ελλάδα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς, εάν συνδυάσεις τη δημοσιονομική αξιοπιστία με τις μεταρρυθμίσεις, μπορείς να πετύχεις πολύ ουσιαστικά αποτελέσματα», σημείωσε, εκτιμώντας ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για την Ευρώπη.

Τι απάντησε για την άνοδο της AfD

Ερωτηθείς για την ενίσχυση της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία και τη θέση του κόμματος υπέρ της εξόδου της χώρας από το ευρώ, ο πρόεδρος του Eurogroup απέφυγε να σχολιάσει τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία υπό τη θεσμική του ιδιότητα.

Μιλώντας, ωστόσο, ως Έλληνας υπουργός και πολιτικός, υπογράμμισε την αλληλεξάρτηση Γερμανίας και Ευρώπης.

«Όσο η Γερμανία χρειάζεται μια ισχυρή Ευρώπη, άλλο τόσο και η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή Γερμανία», δήλωσε.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υποστήριξε ακόμη ότι η αποτελεσματικότερη απάντηση στον λαϊκισμό είναι οι μεταρρυθμίσεις και τα απτά αποτελέσματα για τους πολίτες.

«Η πιο ισχυρή απάντηση στους λαϊκιστές είναι οι μεταρρυθμίσεις, είναι τα αποτελέσματα, είναι το να βλέπουν ότι η Δημοκρατία λειτουργεί για κάθε πολίτη και για κάθε νοικοκυριό», ανέφερε, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι και η Γερμανία θα ανταποκριθεί στη συγκεκριμένη πρόκληση.