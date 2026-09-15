Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε οδήγησε την Ισπανία στην κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 και θα είναι στον πάγκο της και σε αυτό του 2030, καθώς συμφώνησε με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Ο 65χρονος προπονητής ανέλαβε την εθνική ομάδα της Ισπανίας το 2023 και την οδήγησε στην κατάκτηση του Euro 2024 όσο και του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας μόλις δύο ήττες σε 41 επίσημους αγώνες.

Οι επιδόσεις του τα λένε όλα για το πόσο καλή δουλειά κάνει καταφέρνοντας να αξιοποιήσει στο έπακρο το ταλέντο που έχει στη διάθεσή του και όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ συμφώνησε για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Ο Ντε Λα Φουέντε δεσμεύεται μέχρι το 2028 με την Ισπανία, τα βρήκε όμως, προφορικά, με την ομοσπονδία για την επέκταση της συνεργασίας του μέχρι το 2030, πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι στον πάγκο της ομάδας και στο επόμενο Μουντιάλ.