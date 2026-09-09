Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε αποκάλυψε, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, τα λόγια του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη νίκη της Ισπανίας επί της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ 2026.

Οι Ίβηρες στέφθηκαν παγκόσμιοι πρωταθλητές για δεύτερη φορά επικρατώντας της «αλμπισελέστε» με 1-0 και την απονομή του τροπαίου δεν έκανε μόνος του ο Τζάνι Ινφαντίνο, ως πρόεδρος της FIFA, αλλά και ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ήταν δίπλα στον Ινφαντίνο την ώρα της απονομής δίνοντας μετάλλια σε παίκτες και προπονητές και ο Ντε Λα Φουέντε αποκάλυψε στην τηλεοπτική εκπομπή «El Hormiguero» τη σύντομη συνομιλία του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Ο Τραμπ μου είπε ότι αξίζω τη Χρυσή Μπάλα. Μετά είπε κάτι άλλο, αλλά ακόμα δουλεύω τα αγγλικά μου. Για παν ενδεχόμενο απάντησα λέγοντας «ευχαριστώ πολύ», είπε ο προπονητής της Ισπανίας.

Από εκεί και πέρα, ο Ντε Λα Φουέντε αναφέρθηκε και σε όσα έγιναν αμέσως μετά τη λήξη του τελικού, λέγοντας: «Αυτό που συνέβη στο γήπεδο είναι φυσιολογικό. Έπαιξα στη δεκαετία του ’80 και αυτό το είδος σκληρού παιχνιδιού είναι φυσιολογικό. Αν παίζαμε στο παιχνίδι τους, θα μας έβγαζαν από το στοιχείο μας.

Όχι επειδή δεν θέλαμε καβγά, αλλά επειδή θέλαμε να δείξουμε ότι είμαστε πιστοί στο στυλ μας. Αυτό που συνέβη στο τέλος του παιχνιδιού είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί να ξανασυμβεί».