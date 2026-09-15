Με αρνητικό πρόσημο κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών στην έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, καθώς το διεθνές κλίμα αποθαρρύνει την ανάληψη επενδυτικού κινδύνου. Παρά την αρχική ανοδική κίνηση έως τις 2.728 μονάδες, οι πωλητές επικράτησαν γρήγορα, οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη Τιμών στις 2.681 μονάδες, με πτώση περίπου 0,5%. Λίγο αργότερα, οι απώλειες διευρύνθηκαν προς το 0,8%.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX Large Cap υποχωρεί περίπου 0,9%, ενώ μεγαλύτερες πιέσεις, της τάξης του 1,2%, δέχεται ο τραπεζικός δείκτης. Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank καταγράφει πτώση άνω του 1,5%, ενώ χαμηλότερα κινούνται επίσης Πειραιώς, Eurobank και Εθνική Τράπεζα. Πιέσεις ασκούνται ακόμη στην Aegean, μετά την ανακοίνωση ζημιών για το πρώτο εξάμηνο, καθώς και στη Cenergy.

Το αρνητικό κλίμα συνδέεται με την εκτίναξη της απόδοσης του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου πάνω από το 5%, το Brent κοντά στα 110 δολάρια και τις προσδοκίες αύξησης των επιτοκίων από τη Fed. Αντίβαρο αποτελούν οι επικείμενες αναδιαρθρώσεις των διεθνών δεικτών, από τις οποίες η αγορά προσδοκά σημαντικές εισροές κεφαλαίων. Η αξία των συναλλαγών παραμένει προς το παρόν σχετικά περιορισμένη.