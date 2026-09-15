Νέα αναστάτωση προκαλείται στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, καθώς η Σαουδική Αραβία ανέστειλε τις φορτώσεις αργού πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με πηγές του ναυτιλιακού κλάδου.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Ριάντ να κλείσει προσωρινά τον σημαντικό αγωγό Ανατολής-Δύσης, ο οποίος μεταφέρει πετρέλαιο προς το Γιανμπού, μετά από επίθεση των ανταρτών Χούθι της Υεμένης.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλείται το Oilprice.com, τουλάχιστον τρία ευρωπαϊκά διυλιστήρια έχουν ήδη ενημερωθεί ότι φορτία αργού που είχαν προγραμματιστεί για τα τέλη Σεπτεμβρίου είτε ακυρώνονται είτε μετατίθενται για αργότερα, ακόμη και μέχρι τον Νοέμβριο.

Παράλληλα, δύο ακόμη ευρωπαϊκά διυλιστήρια φέρεται να αναμένουν αντίστοιχες ενημερώσεις για τις προμήθειες του Σεπτεμβρίου.

Παραμένει εκτός λειτουργίας ο αγωγός East-West

Ο αγωγός East-West, με δυνατότητα μεταφοράς έως και 7 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου την ημέρα, παραμένει εκτός λειτουργίας από την επίθεση της 10ης Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, καθώς συνδέει τις πετρελαιοπαραγωγές περιοχές στα ανατολικά της χώρας με το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η διαδρομή αυτή έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, καθώς επιτρέπει στη Σαουδική Αραβία να διοχετεύει πετρέλαιο προς τις διεθνείς αγορές χωρίς να εξαρτάται από τη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ανησυχία για τις ευρωπαϊκές προμήθειες

Η παράταση της διακοπής λειτουργίας δημιουργεί νέα δεδομένα για τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια, τα οποία καλούνται να προσαρμόσουν τον προγραμματισμό των προμηθειών τους.

Οι ακυρώσεις και οι μεταθέσεις φορτίων της Saudi Aramco ενδέχεται να εντείνουν τις πιέσεις στην αγορά, ιδιαίτερα εάν η αποκατάσταση της λειτουργίας του αγωγού καθυστερήσει περαιτέρω.

Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται πλέον στην πορεία των εργασιών για την επαναλειτουργία του East-West, αλλά και στο κατά πόσο η Saudi Aramco θα μπορέσει να διατηρήσει ομαλές τις παραδόσεις προς τους Ευρωπαίους πελάτες της το επόμενο διάστημα.

Η εξέλιξη παρακολουθείται στενά από την αγορά πετρελαίου, καθώς οποιαδήποτε παρατεταμένη διαταραχή σε μια τόσο σημαντική ενεργειακή αρτηρία μπορεί να επηρεάσει τις ροές αργού και να αυξήσει την αβεβαιότητα γύρω από τις τιμές στην Ευρώπη.

Στο στόχαστρο η Ερυθρά Θάλασσα

Το λιμάνι Γιανμπού αποτελεί κρίσιμο ενεργειακό κόμβο για τη Σαουδική Αραβία, καθώς επιτρέπει τη μεταφορά πετρελαίου μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές, η Aramco είχε αυξήσει τη χρήση του τερματικού σταθμού στο Γιανμπού μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, η κατάσταση στην περιοχή επιδεινώθηκε μετά τις επιθέσεις των Χούθι, οι οποίοι – σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες – απέκτησαν τον έλεγχο της δυτικής ακτής της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα και του στρατηγικής σημασίας στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Το πέρασμα αυτό αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως για τη μεταφορά ενέργειας και εμπορευμάτων.

Φόβοι για τις εξαγωγές προς την Ασία

Οι επιθέσεις των Χούθι έχουν προκαλέσει ανησυχία για την ασφάλεια των πετρελαιοφόρων που μεταφέρουν σαουδαραβικό πετρέλαιο προς τις ασιατικές αγορές.

Η προσωρινή διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής-Δύσης και η αναστολή φορτώσεων στο Γιανμπού δημιουργούν ερωτήματα για την ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας να διατηρήσει απρόσκοπτες τις εξαγωγές της σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης.

Οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς οποιαδήποτε παρατεταμένη διαταραχή στις σαουδαραβικές εξαγωγές θα μπορούσε να επηρεάσει τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.