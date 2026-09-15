Ένα διαφορετικό και ιδιαίτερα συγκινητικό «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη έστειλε ο Ρώσος DJ M. Hustler, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έφερε τα τραγούδια του Έλληνα τραγουδιστή σε νέο κοινό εκτός Ελλάδας μέσα από τα remix του.

Ο DJ, που έγινε γνωστός διεθνώς μέσα από τις διασκευές τραγουδιών όπως το «Σάββατο», το «Gucci Φόρεμα» και η «Νικοτίνη», αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με μια ανάρτηση στα social media, γράφοντας για τη φιλία που ανέπτυξαν και τη συνεργασία που τους έφερε κοντά.

Όπως αποκάλυψε, η γνωριμία τους ξεκίνησε περίπου πριν από τρία χρόνια, όταν του έστειλε μήνυμα μέσω WhatsApp ζητώντας την άδεια να δημοσιοποιήσει ένα remix που είχε δημιουργήσει για το τραγούδι «Νικοτίνη».

Ο Μαζωνάκης άκουσε το κομμάτι, έδωσε τη συγκατάθεσή του και το remix κυκλοφόρησε, γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία. Το remix της «Νικοτίνης» κατάφερε να ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα και να γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές στα social media.

«Ήθελε τα τραγούδια του να γίνουν γνωστά στο εξωτερικό»

Σύμφωνα με τον M. Hustler, ο Γιώργος Μαζωνάκης του είχε εκμυστηρευτεί πως αποτελούσε όνειρο ζωής να ακουστεί η μουσική του πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

Ο Ρώσος DJ τού έστελνε συχνά ενημερώσεις για την πορεία των τραγουδιών στα διεθνή charts μουσικών πλατφορμών, με τον τραγουδιστή να του απαντά ότι χαιρόταν ιδιαίτερα για την απήχηση που είχαν.

Μάλιστα, ο Μαζωνάκης συμμετείχε με τον δικό του τρόπο στη δημιουργική διαδικασία, δίνοντάς του ακόμη και συμβουλές για την εμφάνιση και το στυλ του στα γυρίσματα των βίντεο κλιπ.

«Θα προκαλούσαμε σοκ στη σκηνή»

Ο DJ αποκάλυψε πως οι δύο άνδρες είχαν ήδη σχεδιάσει να πραγματοποιήσουν μια κοινή εμφάνιση.

«Όταν βγούμε μαζί στη σκηνή, όλοι θα πάθουν σοκ που πραγματικά το κάνουμε μαζί», του είχε πει ο Γιώργος Μαζωνάκης, σύμφωνα με την ανάρτησή του. Η συνεργασία αυτή όμως δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί.

«Μου άφησες ό,τι πιο πολύτιμο – τις αναμνήσεις μας, τη φωνή σου, τη μουσική σου και ένα κομμάτι από την ψυχή σου», έγραψε ο M. Hustler.

Και πρόσθεσε: «Τώρα θα μας κοιτάς από ψηλά, ενώ χιλιάδες άνθρωποι θα συνεχίζουν να τραγουδούν τα τραγούδια σου. Και ξέρω ότι αυτά τα τραγούδια θα ζουν για πάντα».

Το remix του «Σάββατο» και η αξιολόγηση για Grammy

Ο M. Hustler αναφέρθηκε επίσης στη μεγάλη στιγμή όταν παρουσίασε στον Μαζωνάκη το remix του τραγουδιού «Σάββατο».

Όπως ανέφερε, το συγκεκριμένο κομμάτι βρίσκεται υπό αξιολόγηση για πιθανή υποψηφιότητα στα βραβεία Grammy, μια εξέλιξη που θα αποτελούσε ακόμη μία διεθνή αναγνώριση για τη μουσική του Έλληνα καλλιτέχνη.

Ο Ρώσος DJ τόνισε πως δεν θα ξεχάσει ποτέ την πρώτη τους συνάντηση στην Αθήνα, λέγοντας πως ένιωσε σαν να γνωρίζονταν «μια ολόκληρη ζωή».

Για τον ίδιο, η μουσική του Γιώργου Μαζωνάκη θα συνεχίσει να ταξιδεύει, αυτή τη φορά μέσα από τις νέες γενιές ακροατών που γνώρισαν τα τραγούδια του σε μια διαφορετική, παγκόσμια εκδοχή.

Η 2η ανάρτηση στο Instagram

Ήταν 6:39 μ.μ. όταν γράφω αυτό το μήνυμα σε εσένα από μια άλλη χώρα, από τη Μόσχα.Όταν καθίσαμε μαζί και μιλούσαμε στο σπίτι σου, μου είχες πει ότι πάντα ονειρευόσουν η μουσική σου να ακούγεται σε όλο τον κόσμο.

Τώρα βρίσκεσαι στον παράδεισο και πλέον ξέρεις ένα πράγμα με βεβαιότητα: η μουσική σου πάντα ακουγόταν σε όλο τον κόσμο.

Δεν σου λέω «αντίο». Θα είσαι πάντα μαζί μας.

Και θα κάνω κάτι ακόμη — θα φροντίσω η μουσική μας να ζήσει για πάντα.

Υπάρχουν τόσα πολλά που θα ήθελα να σου πω… Συγχώρεσέ με που δεν μπορώ να έρθω. Σου υπόσχομαι όμως ότι θα έρθω στο μέρος όπου θα αναπαύεσαι και θα σου πω όλα όσα συμβαίνουν με τη μουσική μας.

Ατέλειωτη αγάπη. Ατέλειωτη ευγνωμοσύνη που μου άφησες τη φωνή σου και που μου έδωσες προσωπικά την άδειά σου…