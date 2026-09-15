Νόμιμη και σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) έκρινε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα την αποστολή του μαζικού SMS του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πριν από την έξοδο της 28ης Οκτωβρίου 2025.

Στην Αρχή είχαν υποβληθεί 83 καταγγελίες πολιτών, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για τη λήψη του μηνύματος χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεσή τους. Ορισμένοι μάλιστα επισήμαναν ότι δεν διέθεταν δίπλωμα οδήγησης και επομένως θεωρούσαν ότι το περιεχόμενο δεν τους αφορούσε.

Το SMS ανέφερε:

«ΤΟ ΠΕΡΣΙΝΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΗΣ 28ΗΣ 14 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ. ΑΝ ΑΓΑΠΑΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΥ, ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

Γιατί κρίθηκε νόμιμο

Σύμφωνα με την απόφαση, το υπουργείο είχε λάβει υπόψη τα στοιχεία προηγούμενων ετών, τα οποία έδειχναν αύξηση των θανατηφόρων τροχαίων κατά τις περιόδους μαζικής εξόδου στις εθνικές αργίες.

Για τον λόγο αυτό ζήτησε από την Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας να διερευνηθεί η δυνατότητα αποστολής ενός σύντομου μηνύματος οδικής ασφάλειας στο σύνολο των συνδρομητών.

Η αποστολή έγινε δωρεάν από τους παρόχους, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης και με δικές τους υποδομές.

Κρίσιμο στοιχείο για την Αρχή ήταν ότι το υπουργείο δεν έλαβε ούτε απέκτησε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των πολιτών.

Η Αρχή έκρινε ότι η εφάπαξ αποστολή του SMS αποτελούσε ένα ήπιο και άμεσο μέσο ενημέρωσης πριν από περίοδο αυξημένης κυκλοφορίας, χωρίς να επιβάλλει υποχρεώσεις ή περιορισμούς στους πολίτες.

«Αναγκαία η ευαισθητοποίηση όλης της κοινωνίας»

Ιδιαίτερη σημασία έχει το σκεπτικό της Αρχής σχετικά με το γιατί το μήνυμα στάλθηκε σε όλους τους συνδρομητές και όχι αποκλειστικά σε οδηγούς.

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, στον τομέα της οδικής ασφάλειας είναι αναγκαία η ευαισθητοποίηση ολόκληρης της κοινωνίας και όχι μόνο όσων διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης.

Η Αρχή συνδέει επίσης την πρωτοβουλία με το δημόσιο συμφέρον και την υποχρέωση της Πολιτείας να προστατεύει τη ζωή και να προλαμβάνει τα τροχαία δυστυχήματα.

Το τελικό συμπέρασμα

Μετά την εξέταση των στοιχείων και την ακρόαση των εμπλεκόμενων πλευρών, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αποφάνθηκε ότι η επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε για την αποστολή του SMS ήταν νόμιμη και σύμφωνη με τις διατάξεις του GDPR.

Έτσι, το ζήτημα της μαζικής αποστολής του μηνύματος, που είχε προκαλέσει δεκάδες καταγγελίες πολιτών, κλείνει με την κρίση της Αρχής ότι η συγκεκριμένη ενέργεια του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών δεν παραβίασε τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.