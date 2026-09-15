Τέλος σε έναν σημαντικό επαγγελματικό κύκλο έβαλε ο Λευτέρης Πράσινος, ανακοινώνοντας την οικειοθελή αποχώρησή του από τον ΑΝΤ1, έπειτα από 10 χρόνια παρουσίας στον τηλεοπτικό σταθμό.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του μεσημβρινού δελτίου ειδήσεων του Σαββατοκύριακου γνωστοποίησε την απόφασή του μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, συνοδεύοντάς την με στιγμιότυπο από την τελευταία του αποφώνηση στον αέρα.

«Αυτή ήταν η τελευταία μου αποφώνηση στα δελτία ειδήσεων του ΑΝΤ1, ύστερα από 10 χρόνια», έγραψε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για έναν κύκλο γεμάτο «εικόνες, γεγονότα, αγωνίες, χαρές και ΚΥΡΙΩΣ ανθρώπους».

«Η απόφαση να αποχωρήσω οικειοθελώς δεν ήταν εύκολη»

Ο Λευτέρης Πράσινος ευχαρίστησε τον πρόεδρο του Ομίλου ΑΝΤ1, Θοδωρή Κυριακού, για την εμπιστοσύνη, αλλά και τους συναδέλφους του με τους οποίους συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια.

Στην ανάρτησή του αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στην παρουσία του στο Εξωτερικό Δελτίο, καθώς εκτός από την παρουσίαση των ειδήσεων είχε εργαστεί και ως συντάκτης διεθνών ειδήσεων.

«Η απόφαση να αποχωρήσω οικειοθελώς δεν ήταν εύκολη», σημείωσε, εξηγώντας πως υπάρχουν κύκλοι που κλείνουν επειδή το επιλέγουμε και άλλοι επειδή οι συνθήκες το επιβάλλουν.

Όπως τόνισε, αυτό που έχει σημασία είναι να φεύγει κανείς «όπως μπήκε: με αξιοπρέπεια, καθαρή συνείδηση και σεβασμό σε όσα έζησες».

«Δεν ξέρω ακόμη τι θα φέρει η επόμενη μέρα»

Ο δημοσιογράφος ευχαρίστησε παράλληλα το τηλεοπτικό κοινό για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη που του έδειξε όλα αυτά τα χρόνια.

«Δεν ξέρω ακόμη τι θα φέρει η επόμενη μέρα. Ξέρω μόνο ότι θα τη συναντήσω με την ίδια αγάπη για αυτό που κάνω και με ακόμη μεγαλύτερη πίστη σε αυτό που έρχεται», ανέφερε.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, επέλεξε να μην χρησιμοποιήσει τη λέξη «αντίο», αλλά να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο της επόμενης ημέρας.

«Δεν θα πω “αντίο”. Όπως είπα και στην αποφώνηση… “εις το επανιδείν”! Σας ευχαριστώ από καρδιάς!», έγραψε ο Λευτέρης Πράσινος, ολοκληρώνοντας έτσι την αποχαιρετιστήρια ανάρτησή του μετά από μία δεκαετία στον ΑΝΤ1.