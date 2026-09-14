Η Νίκαια, η παλιά γειτονιά, ήταν ο συνδετικός κρίκος του Γιώργου Μαζωνάκη με τον κομμωτή, Νίκο Εξαδάκτυλο. Τα παιδικά χρόνια που πέρασαν μαζί μέχρι να «χαθούν» για λίγο και στη συνέχεια να σμίξουν για άλλη μια φορά στη Γλυφάδα. Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης πέρασε το κατώφλι του καταστήματος που διατηρεί ο Νίκος Εξαδάκτυλος στη Δούσμανη στη Γλυφάδα, θυμήθηκαν και «ξαναγύρισαν στα παλιά».

Ο γνωστός κομμωτής υπήρξε και ο πρώτος άνθρωπος που είδε ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά την έξοδό του από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο, αλλά και ο άνθρωπος που έκανε πολύ παρέα τα τέσσερα τελευταία χρόνια της ζωής του. Και όταν ο Νίκος Εξαδάκτυλος ανησυχούσε για εκείνον, ο Γιώργος Μαζωνάκης τον καθησύχαζε και του έλεγε: «Νικόλα μου, όλα είναι καλά και θα γίνουν και καλύτερα».

Ένα αυθεντικό παιδί

«Κάναμε παρέα εδώ και τέσσερα χρόνια. Γιατί εγώ είχα ένα κατάστημα στη Νίκαια και έφυγα και πήγα μετά στη Γλυφάδα, όταν έγινα και εγώ γνωστός μέσα από τη δουλειά μου», αναφέρει στο Newsbeast ο Νίκος Εξαδάκτυλος και συνεχίζει λέγοντας:

«Δέσαμε περισσότερο αυτά τα χρόνια, βγαίναμε μαζί, τρώγαμε και διασκεδάζαμε παρέα. Στην παρέα μας ήταν και ο τραγουδιστής, Γιώργος Παπαδόπουλος. Και πάντα ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν με το χαμόγελο. Έμπαινε μέσα στο μαγαζί και χαιρετούσε τους πάντες. Κέρναγε όλο τον κόσμο και ήταν πολύ φιλικός με όλους. Ένα αυθεντικό παιδί που έφυγε νωρίς!».

«Ο καναπές σου δεν είναι για τον δικό μου κ…λο, είναι για τους άλλους».

Συγκινημένος λίγα λεπτά αργότερα και μιλώντας για την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Νίκος Εξαδάκτυλος υπογραμμίζει: «Ο Γιώργος είχε μια καλοσύνη που δεν μπορεί να τη φανταστεί άνθρωπος. Είχε ένα μεγαλείο καρδιάς που ήταν απίστευτο. Ο Γιώργος βοηθούσε πάρα πολύ. Όποιος χρειαζόταν τη βοήθειά του, και εκείνος τον έβλεπε πως ήταν καλό παιδί, θα τον βοηθούσε. Θα του έδινε το χέρι του και θα τον σήκωνε πάνω. Μετά, ήταν ένας άνθρωπος με πολύ χιούμορ, με την πλάκα του, ήταν “ανοιχτός” χαρακτήρας και με τον κόσμο γλυκός.

Έμπαινε μέσα στο μαγαζί, λέγοντας σε όλους καλησπέρα και πήγαινε πάντα και καθόταν στο σκαλοπάτι που το είχαμε ονομάσει “στάση Μαζώ”. Είχε ένα συγκεκριμένο σημείο μέσα στο μαγαζί, δεν καθόταν ποτέ στον καναπέ, πήγαινε και καθόταν στα σκαλοπάτια που υπάρχουν μέσα στο κατάστημα, συγκεκριμένα στο τέταρτο σκαλάκι. Πολλές φορές του είχα πει: “Ρε Γιώργο, αφού δεν έχουμε κόσμο, κάτσε στον καναπέ!”. Και εκείνος μου απαντούσε: “Ο καναπές δεν είναι για τον δικό μου κ…λο, είναι για τους άλλους!».

Η βέσπα, η Αρίθα και το πρώτο ξύρισμα μετά το Δρομοκαΐτειο

Ο Νίκος Εξαδάκτυλος υπήρξε ο πρώτος άνθρωπος που είδε τον Γιώργο Μαζωνάκη, μετά την έξοδό του από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο. «Ήμουν διακοπές και ο Γιώργος Παπαδόπουλος μου στέλνει ένα μήνυμα στο τηλέφωνο πως ο Μαζωνάκης είχε μπει στο Δρομοκαΐτειο και προσπαθούσαμε οι δυο μας να καταλάβουμε τι είχε πραγματικά συμβεί. Εγώ μάλιστα και εντελώς ασυναίσθητα τον κάλεσα στο κινητό του τηλέφωνο και δεν τον βρήκα για να μιλήσουμε. Εντωμεταξύ, είχα να γυρίσω και στην Αθήνα, γιατί έχω και ένα κατάστημα στα Κύθηρα, για να “αλλάξω” τον συνεργάτη μου στο κατάστημα της Γλυφάδας, και έβλεπα πως “έπαιζε΄” συνεχώς στην τηλεόραση το θέμα του Γιώργου με το Ίδρυμα.

Λίγες μέρες αργότερα, ήταν Δεκαπενταύγουστος, κατά τις 11:30 το πρωί είδα τον Γιώργο “τρελαμένο” να έχει έρθει με τη βέσπα του έξω από το μαγαζί και κορνάροντας να φθάνει μέχρι την πόρτα του καταστήματος. “Άνοιξε την πόρτα να μπω μέσα να με ξυρίσεις!”, μου φώναξε ενώ εγώ είχα μείνει αποσβολωμένος να τον κοιτώ.

Να αναφέρω εδώ ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης κυκλοφορούσε πάντα με μια βέσπα και πάντα είχε και την “Αρίθα” ανάμεσα στα πόδια του πάνω στη μηχανή.

Όπως λοιπόν προανέφερα, είχα μείνει να τον κοιτάζω χωρίς να βγάλω κουβέντα, καθώς δεν είχα συνειδητοποιήσει το τι είχε συμβεί εκείνη τη στιγμή. Όταν συνήλθα, άνοιξα την πόρτα και του είπα: “Ρε συ, είσαι τρελός;! Τι έγινε; Έχουμε τρελαθεί όλοι με όλα αυτά που έχουμε ακούσει”. Στη συνέχεια καθίσαμε και τα είπαμε. Τον ρώτησα πάλι τι είχε συμβεί και υπήρξε όλη αυτή η εξέλιξη και εκείνος μου απάντησε: “Νικόλα μου, όλα είναι καλά και θα γίνουν και καλύτερα!”.

Μάλιστα την ημέρα που βγήκε από το Ίδρυμα και ήρθε κατευθείαν σε εμένα, μου ζήτησε επίμονα να βγάλουμε τη φωτογραφία που τον ξυρίζω. Καθότι εγώ είμαι μιας άλλης φιλοσοφίας και δεν ζητώ ποτέ να βγάλω φωτογραφίες. Και το απόγευμα της ίδιας ημέρας βγήκαμε κατόπιν παρότρυνσης του ίδιου να φάμε στη Γλυφάδα».

Η είδηση του θανάτου και τα Fake News

Εν ώρα εργασίας και από την τηλεόραση, ο Νίκος Εξαδάκτυλος πληροφορήθηκε την είδηση του θανάτου του καλού του φίλου, Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως ο ίδιος μας αναφέρει, «ήμουν στον Γιώργο τον Παπαδόπουλο και τον κούρευα και ξαφνικά βλέπω πρώτο θέμα “Ο Μαζωνάκης πέθανε”. Αυτό το σοκ εκείνης της στιγμής δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Ασυναίσθητα ψέλλισα “αποκλείεται” και κάλεσα τον Μαζωνάκη στο τηλέφωνο, παρουσία του Γιώργου Παπαδόπουλου. Χτύπησε καμιά δεκαριά φορές και δεν το σήκωσε. Μου λέει ο Παπαδόπουλος: “Κάτι πρέπει να έχει συμβεί”. Ωστόσο, πιστέψαμε και οι ίδιοι ότι ήταν fake news. Κατόπιν πήρα τηλέφωνο έναν καλό μου φίλο δημοσιογράφο και πελάτη μου για να δω αν ευσταθούν οι φήμες και εκείνος με διαβεβαίωσε πως ο Γιώργος είχε φύγει! Απίστευτο!».