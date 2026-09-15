Η Κριστίν Λαγκάρντ πιθανολογείται ότι θα αποχωρήσει πρόωρα από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όμως οι υπάλληλοι της ΕΚΤ ζητούν μια ξεκάθαρη απάντηση.

Η αβεβαιότητα που επικρατεί σχετικά με το πότε θα αλλάξει η ηγεσία της ΕΚΤ εντείνει την ανασφάλεια, με αποτέλεσμα αρκετά στελέχη «να μην μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους ελεύθερα, καθώς το μέλλον είναι αβέβαιο», ανέφεραν οι εργαζόμενοι.

Σε επιστολή προς το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ, οι εκπρόσωποι του προσωπικού προειδοποίησαν επίσης ότι η αστάθεια θα μπορούσε να «επηρεάσει την εμπιστοσύνη στις ανακοινώσεις της ΕΚΤ, να προκαλέσει ανησυχία στο προσωπικό και στους ενδιαφερόμενους φορείς και να περιπλέξει τον ομαλό σχεδιασμό της διαδοχής στην ηγεσία και των στρατηγικών προτεραιοτήτων».

Η Λαγκάρντ δέχεται ερωτήσεις σχετικά με μια πιθανή πρόωρη αποχώρησή της από τον Μάιο του περασμένου έτους, όταν ο πρώην πρόεδρος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, Κλάους Σβάμπ, δήλωσε στους Financial Times ότι ο ίδιος και η Λαγκάρντ είχαν συζητήσει το ενδεχόμενο να μετακινηθεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ πριν από τη λήξη της θητείας της.

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) αναμένεται να λάβει απόφαση σχετικά με τον επόμενο μόνιμο πρόεδρό του έως τον Νοέμβριο, με τη Λαγκάρντ να αποτελεί την προτιμώμενη υποψήφια.

Επιπλέον, οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης προετοιμάζονται για μία από τις μεγαλύτερες ανακατατάξεις στην ηγεσία της ΕΚΤ στα 28 χρόνια της ιστορίας της, ενώ αναμένεται να επιτευχθεί συμφωνία για τις τρεις κορυφαίες θέσεις της έως τα τέλη Δεκεμβρίου.

Μια πρόσφατη ανακοίνωση ότι η αυτοβιογραφία της Λαγκάρντ, με τίτλο «Lady First», θα εκδοθεί τον Ιανουάριο, ενίσχυσε περαιτέρω τις εικασίες μεταξύ των παρατηρητών της ΕΚΤ ότι ενδέχεται να αποχωρήσει πριν από τη λήξη της θητείας της.

Όταν ρωτήθηκε την περασμένη εβδομάδα πώς θα εξασφάλιζε τον διαχωρισμό του δημόσιου ρόλου της ως προέδρου της ΕΚΤ από την εμπορική προώθηση του βιβλίου της, η Λαγκάρντ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «οποιαδήποτε προωθητική δράση» θα πραγματοποιούνταν είτε τα Σαββατοκύριακα είτε κατά τη διάρκεια των διακοπών της.