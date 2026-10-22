Μετά από τη συντήρηση και στήριξη στο πρωτότυπο ενεπίγραφο αρχαίο βάθρο του, το άγαλμα του ιππέα Ακρ. 700 (510-500 π.Χ.), το οποίο είχε παραμείνει αποθηκευμένο στον βράχο της Ακρόπολης, επανεκτίθεται εδώ και λίγες ημέρες στην Αίθουσα Αρχαϊκής Ακρόπολης του Μουσείου Ακρόπολης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Μουσείου.

Για χρόνια, το γλυπτό ήταν τοποθετημένο και εκτεθειμένο σε βάση που είχε κατασκευαστεί κατά το διάστημα 1956-1964 στο πλαίσιο επανεκθετικών εργασιών στο παλαιό Μουσείο Ακρόπολης, από τον Γιάννη Μηλιάδη, τον τότε Έφορο Αρχαιοτήτων Ακροπόλεως.

Κατά τη νέα επέμβαση συντήρησης απομακρύνθηκαν τα παλαιά στηρίγματα του ιππέα από πλεξιγκλάς, το γλυπτό εξυγιάνθηκε και επανασυνδέθηκε με το αρχαίο βάθρο του, αναδεικνύοντας έτσι την πρωτότυπη μορφή του.