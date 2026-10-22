Συγκλονίζουν το ελληνικό μπάσκετ οι αποκαλύψεις των τελευταίων ωρών για στημένους αγώνες. Έξι πρόσωπα, τα οποία συνελήφθησαν, καλούνται σήμερα να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή για μία συνταρακτική υπόθεση, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται περίπου 50 αγώνες, από την Α’ κατηγορία μέχρι σχολικά πρωταθλήματα.

Συγκεκριμένα, χθες συνελήφθησαν ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, τρεις πρώην και νυν διαιτητές, ένας αρχιδιαιτητής-ειδικός σύμβουλος διαιτησίας κι ένας επιχειρηματίας-πρώην αθλητής.

Στη δικογραφία για την υπόθεση περιλαμβάνονται και μηνύματα που φέρεται να αποτυπώνουν συνεννοήσεις για την εξέλιξη αγώνων. Ένα από τα μηνύματα αποδίδεται σε εμπλεκόμενο πρόσωπο, το οποίο εμφανίζεται να ρωτάει παράγοντα ομάδας πριν από αγώνα: «Ποιους θέλεις να αποβάλω με πέντε φάουλ;».

Το περιεχόμενο του μηνύματος αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία αφορά καταγγελλόμενες παρεμβάσεις στη διεξαγωγή αγώνων σε διαφορετικές κατηγορίες του αθλήματος, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Καθημερινή».

Τα εντάλματα σύλληψης των έξι προσώπων εκδόθηκαν από τον ανακριτή με σύμφωνη γνώμη του αθλητικού εισαγγελέα, ενώ εκτελέστηκαν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, η απόφαση για την έκδοση των ενταλμάτων συνδέεται με την εκτίμηση πως καθώς εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στον χώρο, υπήρχε κίνδυνος να συνεχίσουν την παράνομη δράση τους. Οι εμπλεκόμενοι φέρεται να διώκονται, κατά περίπτωση, για δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο της αθλητικής νομοθεσίας και χειραγώγηση αγώνων.

Οι μάρτυρες που «ξεκλείδωσαν» την υπόθεση

Δύο από τους μάρτυρες που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας φέρονται να «ξεκλείδωσαν» την υπόθεση, το κουβάρι της οποίας άρχισε να ξετυλίγεται με αφορμή καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου τον Απρίλιο του 2026, η οποία αφορούσε τη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).

Τα συγκεκριμένα πρόσωπα φέρονται να αποκάλυψαν, με στοιχεία, δωροδοκίες και χορό χιλιάδων ευρώ για το στήσιμο αγώνων μπάσκετ. Και αυτό γιατί εμφανίζονται να γνώριζαν πρόσωπα και πράγματα, καθώς φέρονται να δωροδοκήθηκαν και οι ίδιοι στο παρελθόν. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο μάρτυρες προσήλθαν στο εισαγγελικό γραφείο αυτοβούλως και κατήγγειλαν όσα γνώριζαν. Μάλιστα, αρμόδιες πηγές αναφέρουν πως οι μαρτυρίες κρίθηκαν καθοριστικές για την εξέλιξη της έρευνας και για το λόγο αυτό ο εισαγγελέας απείχε από την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους, όπως προβλέπει ο νόμος για όσους συμβάλλουν στην αποκάλυψη αξιόποινων πράξεων.

Η έρευνα του αθλητικού εισαγγελέα οδήγησε στην έκδοση των έξι ενταλμάτων σύλληψης.

Οι κατηγορούμενοι οδηγούνται σήμερα στα δικαστήρια, αρχικά στον εισαγγελέα για την εκτέλεση των ενταλμάτων και αμέσως μετά στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.

Η έρευνα, πλέον, περνά σε νέα φάση και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά, ακόμη και αυτό της διεύρυνσης του κατηγορητηρίου ή του κύκλου των κατηγορουμένων στην περίπτωση που προκύψουν νέες μαρτυρίες και στοιχεία.

Επιπλέον, εκτιμάται πως είναι θέμα χρόνου να παρέμβει στην υπόθεση η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, καθώς γίνεται λόγος για διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών, ενώ στην κατοχή ενός εκ των κατηγορουμένων εντοπίστηκε ποσό 820.000 ευρώ, το οποίο φαίνεται να μη δικαιολογείται από τα δηλωθέντα εισοδήματά του.