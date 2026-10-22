Στη δικαστική διαμάχη που έχει προκύψει ανάμεσα στον ίδιο, την Καίτη Γαρμπή και γνωστό επιχειρηματία αναφέρθηκε ο Διονύσης Σχοινάς, δίνοντας τη δική του εκδοχή για την πορεία της υπόθεσης.

Μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες, ο τραγουδιστής δεν έκρυψε την ενόχλησή του για όσα έχουν δημοσιευτεί, τονίζοντας ότι η πραγματική εικόνα των δικαστικών εξελίξεων είναι διαφορετική από αυτή που παρουσιάζεται. Παράλληλα, διέψευσε κατηγορηματικά τις αναφορές περί δικαστικής ήττας, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση δεν έχει την εξέλιξη που της αποδίδεται.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, ο επιχειρηματίας δικαιώθηκε στο Εφετείο, με την απόφαση να προβλέπει ότι ο Διονύσης Σχοινάς και η Καίτη Γαρμπή καλούνται να του καταβάλουν το ποσό των 100.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον πρώτο βαθμό εκδίκασης της υπόθεσης, τον Ιανουάριο του 2025, το δικαστήριο είχε δικαιώσει το ζευγάρι, ωστόσο η απόφαση ανατράπηκε σε δεύτερο βαθμό, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ της εκπομπής. Οι δύο καλλιτέχνες πρόκειται να προσφύγουν στον Άρειο Πάγο, επιδιώκοντας την αναίρεση της εφετειακής απόφασης.

Διονύσης Σχοινάς: «Ό,τι δικαστήριο έχει γίνει, το έχουμε κερδίσει»

«Γράψανε διάφορα πράγματα ότι χρωστάμε, ότι γίνονται διάφορα δικαστήρια. Λοιπόν, δεν συμβαίνει τίποτα απ’ όλα αυτά. Ό,τι δικαστήριο έχει γίνει και έχει μπλεχτεί το όνομά μας, τα έχουμε κερδίσει όλα, αλλά κανείς δεν έχει κάτσει να γράψει ότι τα έχουμε κερδίσει, γιατί δεν κάνει τα κλικ. Ξαφνικά μας βγάζουν τα site ότι είμαστε ανέντιμοι και ότι ξαφνικά δεν πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας. Ό,τι και να έχει γραφτεί δεν συμβαίνει τίποτα. Όλα τα δικαστήρια που έχουν γίνει τα έχουμε κερδίσει», σημείωσε Διονύσης Σχοινάς στις τηλεοπτικές κάμερες.

Τι απαντά o επιχειρηματίας μέσω του δικηγόρου του

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος του επιχειρηματία, Τέλλος Αγαπηνός, μίλησε στο MEGA και ανέφερε ότι το Εφετείο έκανε δεκτό το αίτημα του εντολέα του για την επιστροφή των προκαταβολών που είχαν δοθεί στον Διονύση Σχοινά και την Καίτη Γαρμπή, στο πλαίσιο μιας επαγγελματικής συνεργασίας που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, η δικαστική απόφαση προβλέπει ότι τα χρήματα αυτά πρέπει να επιστραφούν στον επιχειρηματία. Συγκεκριμένα, ο Διονύσης Σχοινάς είχε λάβει προκαταβολή ύψους 40.000 ευρώ, ενώ στην Καίτη Γαρμπή είχε καταβληθεί το ποσό των 20.000 ευρώ. «Τουλάχιστον να μην παραμορφώνουμε την αλήθεια. Δεν έχει καμία τύχη στον Άρειο Πάγο, θα απορριφθεί», τόνισε ο δικηγόρος του επιχειρηματία.