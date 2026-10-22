Για τις οικονομικές σχέσεις και την προοπτική των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων υπό το πρίσμα των δυσχερών γεωπολιτικών εξελίξεων μίλησε σήμερα το πρωί ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια κατά την έναρξη των εργασιών της “Investopia – Mediterranean Athens”.

O κ. Θεοχάρης περιέγραψε την υπάρχουσα παγκόσμια κατάσταση λέγοντας ότι η γεωπολιτική αβεβαιότητα δοκιμάζει τις αλυσίδες εφοδιασμού, τις εμπορικές οδούς και την εμπιστοσύνη των επενδυτών και είπε ότι η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αναδίπλωση πίσω από τα σύνορα. Αντίθετα είπε ότι πρέπει να οικοδομηθούν ισχυρότερες διασυνδέσεις, σχέσεις εμπιστοσύνης και κοινής ευημερίας. «Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου» είπε χαρακτηριστικά.

Για την Ελλάδα και τα ΗΑΕ υπογράμμισε ότι συνδέονται εδώ και πολύ καιρό μέσω της θάλασσας, της επιχειρηματικότητας και των εμπορικών συναλλαγών. Σήμερα, οι επενδύσεις και η τεχνολογία προσδίδουν σε αυτές τις διασυνδέσεις νέα σημασία. Χρειαζόμαστε διαδρόμους που θα μεταφέρουν όχι μόνο αγαθά και ενέργεια, αλλά και ιδέες, δεξιότητες και καινοτομία.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στις διπλωματικές σχέσεις των δύο κρατών οι οποίες το 2026 συμπληρώνουν 50 χρόνια και πρόσθεσε ότι, κατά τη διάρκεια αυτών των δεκαετιών, Ελλάδα και ΗΑΕ ανέπτυξαν μια ολοκληρωμένη στρατηγική εταιρική σχέση, η οποία βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τον πολιτικό διάλογο και την κοινή δέσμευση για την περιφερειακή σταθερότητα και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Πρόσθεσε ότι η εταιρική αυτή σχέση αποδίδει ήδη απτά αποτελέσματα.

«Το επενδυτικό πλαίσιο μεταξύ των δύο χωρών μας έχει αποδειχθεί όχι απλώς παραγωγικό, αλλά και ουσιαστικά αποτελεσματικό. Η εμβληματική επένδυση της Masdar στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ καταδεικνύει την εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της Ελλάδας στον τομέα της καθαρής ενέργειας. Το 2025, το διμερές εμπόριο αγαθών ξεπέρασε το μισό δισεκατομμύριο ευρώ.

Ωστόσο, αυτά τα επιτεύγματα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μας και όχι το όριό της. Η Ελλάδα προσφέρει πρόσβαση στην Ενιαία Αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ένα αναπτυσσόμενο οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας, καθώς και υποδομές που συνδέουν τη Νοτιοανατολική Ευρώπη με την Ανατολική Μεσόγειο.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προσφέρουν μακροπρόθεσμα κεφάλαια, παγκόσμια επιχειρηματικά δίκτυα, ισχυρό τεχνολογικό προσανατολισμό και δυνατότητες εφοδιαστικής παγκόσμιας κλάσης. Μαζί, μπορούμε να κάνουμε περισσότερα από το να συνδέσουμε αγορές. Μπορούμε να δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία σε αυτές», είπε.

Ο κ. Θεοχάρης προσδιόρισε τρεις προτεραιότητες για το επόμενο στάδιο της συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με έμφαση στην ενέργεια και τη συνδεσιμότητα, την τεχνητή νοημοσύνη και την καινοτομία, καθώς και στη διεύρυνση της εταιρικής σχέσης ώστε να επωφεληθούν και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νεοφυείς επιχειρήσεις και ερευνητικές ομάδες των δύο χωρών.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις δυνατότητες κοινών επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την αποθήκευση ενέργειας, τα ευφυή δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τους λιμένες και τις προηγμένες υπηρεσίες εφοδιαστικής, επισημαίνοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα και η πράσινη μετάβαση πρέπει να προχωρούν παράλληλα.

Όσον αφορά στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την καινοτομία, σημείωσε ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Τεχνολογία, που υπογράφηκε κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αμπού Ντάμπι τον Μάιο, παρέχει νέα βάση για τη συνεργασία των δύο χωρών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες «Φάρος» (Pharos AI Factory) και «Δαίδαλος» (DAEDALUS), οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη πρακτικών εφαρμογών στους τομείς της μεταποίησης, της ενέργειας, της υγειονομικής περίθαλψης και των ψηφιακών υπηρεσιών.

Τόνισε ότι στόχος δεν είναι η τεχνολογία αυτή καθαυτή, αλλά η αύξηση της παραγωγικότητας, η δημιουργία ευκαιριών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής, υπογραμμίζοντας την ανάγκη το υφιστάμενο πλαίσιο συνεργασίας να μεταφραστεί σε ώριμα επενδυτικά έργα, πιλοτικά προγράμματα και συνεργασίες με δυνατότητα διεθνούς ανάπτυξης.

Αναφερόμενος στην τρίτη προτεραιότητα, επισήμανε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι ερευνητικές ομάδες των δύο χωρών θα πρέπει επίσης να επωφεληθούν από κοινές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, από κοινού επενδύσεις και πρόσβαση σε νέες αγορές. Ως τομείς με σημαντικές προοπτικές ανέδειξε τα φαρμακευτικά προϊόντα, την αγροδιατροφή, τη ναυτιλιακή τεχνολογία, τον βιώσιμο τουρισμό και την προηγμένη μεταποίηση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας της Ελλάδας για την περίοδο 2026-2030, το οποίο, όπως σημείωσε, καθορίζει σαφείς προτεραιότητες ανά τομέα και γεωγραφική περιοχή. Πρόσθεσε ότι η Enterprise Greece, στρατηγικός εταίρος του Investopia Athens, είναι έτοιμη να συμβάλει στη μετατροπή του επενδυτικού ενδιαφέροντος σε βιώσιμα επενδυτικά έργα.

Είπε επίσης ότι προσδοκά να υπάρξει πρόοδος στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η οποία, όπως τόνισε θα μπορούσε να προσφέρει ένα ισχυρότερο πλαίσιο για τη μελλοντική οικονομική συνεργασία.

«Η γεωγραφία μάς συνδέει. Οι κοινές μας φιλοδοξίες μπορούν να μας οδηγήσουν ακόμη πιο μακριά. Και οι αποφάσεις που λαμβάνουμε σήμερα μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας πιο ευημερούσας Μεσογείου αύριο,» είπε ολοκληρώνοντας την ομιλία του.