Την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και Κίνας στον ναυτιλιακό τομέα, με έμφαση στη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών ναυτιλιακού εξοπλισμού σε έργα κινεζικών ναυπηγείων, έθεσε στο επίκεντρο των επαφών του στη Σαγκάη ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, με αφορμή την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στην Κίνα, ο κ. Κικίλιας ανέφερε ότι είχε σημαντικές συναντήσεις με κορυφαίους κυβερνητικούς αξιωματούχους, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχυρή φωνή και συνδιαμορφώνει τις εξελίξεις στη διεθνή ναυτιλία.

Όπως γνωστοποίησε, κατά τη συνάντησή του με τον υπουργό Μεταφορών της Κίνας, Liu Wei, πρότεινε τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων ναυτιλιακού εξοπλισμού σε έργα που υλοποιούνται στα κινεζικά ναυπηγεία. Σύμφωνα με τον Έλληνα υπουργό, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους, ενώ ο ίδιος απηύθυνε επίσημη πρόσκληση στον Κινέζο ομόλογό του να επισκεφθεί την Ελλάδα.

Παράλληλα, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι σε όλες τις συναντήσεις του επανέλαβε τη σταθερή προσήλωση της Ελλάδας στο Δίκαιο της Θάλασσας, στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, καθώς και στην προστασία των ναυτικών και την ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα.

«Και εδώ, η Ελλάδα έχει ισχυρή φωνή. Συνδιαμορφώνει τις εξελίξεις στη ναυτιλία», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι βασικός στόχος είναι η προστιθέμενη αξία και η ισχύς της ελληνικής ναυτιλίας να στηρίζουν την οικονομία και την κοινωνία.