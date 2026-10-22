Για την προσωπική του ζωή και τη σχέση του με τη σύζυγό του, Σοφία Μοσχοπούλου, μίλησε ο Θάνος Πετρέλης στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day».

Ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε στα 30 χρόνια κοινής πορείας τους, εξηγώντας πως, παρά το μεγάλο διάστημα που είναι μαζί, δεν έχουν αντιμετωπίσει κάποια σοβαρή κρίση στη σχέση τους. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι είναι φυσικό σε μια μακροχρόνια σχέση να μην είναι όλες οι περίοδοι το ίδιο ρομαντικές.

«Με τη γυναίκα μου έχουμε κλείσει 30 χρόνια μαζί, είμαστε από 20 χρονών μαζί και τώρα είμαι 51. Δεν μπορώ να πω ότι περάσαμε κρίση, τα πράγματα ήταν πολύ νορμάλ. Σίγουρα δεν μπορεί να είναι 30 χρόνια αγάπες και λουλούδια», σημείωσε ο τραγουδιστής.

Ο Θάνος Πετρέλης και η Σοφία Μοσχοπούλου παντρεύτηκαν το 2006, έπειτα από δέκα χρόνια σχέσης, και έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια, αποκτώντας τρεις κόρες, την Αγάπη, τη Σήλια και τη Ζένια. Το ζευγάρι διατηρεί την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με τον τραγουδιστή να μιλά κατά καιρούς για την οικογένειά του και τη σταθερή παρουσία της συζύγου του στο πλευρό του.