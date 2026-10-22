Ο Ζοσέ Μουρίνιο έστρεψε το βλέμμα του στην επικείμενη αναμέτρηση με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες που περιμένουν τη Ρεάλ Μαδρίτης, παρά την ευρεία νίκη επί της Λειψίας με 4-1.

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνέχισε νικηφόρα την ευρωπαϊκή της πορεία, επικρατώντας με 4-1 της Λειψίας και φτάνοντας τους εννέα βαθμούς στη League Phase. Παρότι οι Μαδριλένοι χρειάστηκε να περιμένουν μέχρι το 43ο λεπτό για να ανοίξουν το σκορ με τον Μπερνάρντο Σίλβα, ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους μετά την ανάπαυλα και έφτασαν σε μια άνετη επικράτηση.

Στο 52′, ο Αρντά Γκιουλέρ, έπειτα από ασίστ του Κιλιάν Εμπαπέ, διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, ενώ στο 83′ ο Ντιομαντέ δημιούργησε τις προϋποθέσεις για το 3-0, με τον Γάλλο επιθετικό να βρίσκει δίχτυα. Η Λειψία μείωσε σε 3-1 στο 85′ με τον Γκόμς, ωστόσο η Ρεάλ απάντησε άμεσα, με τον Ντιομαντέ να διαμορφώνει το τελικό 4-1 δύο λεπτά αργότερα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ζοσέ Μουρίνιο στάθηκε στη σημασία των τριών βαθμών, επισημαίνοντας πως η συγκομιδή των εννέα βαθμών φέρνει την ομάδα του πιο κοντά στην απευθείας πρόκριση στους «16». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι απαιτείται ακόμη σημαντική προσπάθεια, καθώς οι βαθμοί που ενδέχεται να χρειαστούν για την εξασφάλιση μιας θέσης στην πρώτη οκτάδα είναι αισθητά περισσότεροι.

🚨 José Mourinho: "Conclusion from this match? The conclusion is that we have 9 points, and that we are very close to direct qualification, but we are still far from reaching around 20 points that we may need for direct qualification. We must continue to work, and the next match in Athens will be extremely difficult." — Madrid Zone (@theMadridZone) October 21, 2026

«Το συμπέρασμα από αυτό το παιχνίδι είναι ότι έχουμε εννέα βαθμούς και βρισκόμαστε πολύ κοντά στην απευθείας πρόκριση. Ωστόσο, εξακολουθούμε να απέχουμε αρκετά από τους περίπου 20 βαθμούς που ενδεχομένως χρειαστούν για να εξασφαλίσουμε την απευθείας πρόκριση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το βλέμμα στη Νέα Φιλαδέλφεια

Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην επόμενη ευρωπαϊκή υποχρέωση της Ρεάλ, η οποία θα την οδηγήσει στην Αθήνα για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Ο Μουρίνιο περιμένει ένα απαιτητικό παιχνίδι στην Allwyn Arena, ενώ έλαβε υπόψη και το επιβαρυμένο πρόγραμμα της ομάδας του, καθώς ακολουθεί η εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βαλένθια.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και το επόμενο παιχνίδι στην Αθήνα θα είναι εξαιρετικά δύσκολο, γιατί δύο μέρες αργότερα παίζουμε στη Βαλένθια. Αλλά πρώτα έχουμε το πρωτάθλημα και έχουμε τον αγώνα της Κυριακής», δήλωσε ο έμπειρος προπονητής.

Η ΑΕΚ και η Ρεάλ Μαδρίτης θα αναμετρηθούν την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στις 19:45, στην Allwyn Arena, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Η τοποθέτηση του Μουρίνιο αποτυπώνει τον βαθμό δυσκολίας που περιμένει τη «Βασίλισσα» στην Αθήνα, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής της πορείας.