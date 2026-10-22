Οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχουν καταρτίσει συγκεκριμένα σχέδια για νέες επιθέσεις κατά του Ιράν μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ και άλλα άτομα που έχουν ενημερωθεί για τις συζητήσεις.

Καθώς προχωρά ο σχεδιασμός μιας σύντομης αλλά εντατικής επιχείρησης, οι στρατοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχουν εντείνει τις ασκήσεις, πραγματοποιώντας πτήσεις αεροσκαφών πάνω από το Ιράκ για να εξασκηθούν σε ελιγμούς επιθέσεων. Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο Ισραήλ αυτή την εβδομάδα για να συζητήσουν νέες επιθέσεις, ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Οι στόχοι θα περιλαμβάνουν πιθανότατα τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, καθώς και το οπλοστάσιο πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Ορισμένοι αξιωματούχοι που επικαλούνται οι New York Times υποστηρίζουν ότι ένας ακόμη μεγάλος κύκλος επιθέσεων θα μπορούσε να οδηγήσει την οικονομία του Ιράν στο χείλος του γκρεμού και να αναγκάσει τη χώρα να προβεί σε διπλωματικές παραχωρήσεις μετά από σχεδόν οκτώ μήνες συγκρούσεων.

Ωστόσο, υπάρχουν λόγοι επιφυλακτικότητας ως προς το αν ένας νέος πόλεμος θα ήταν πιο επιτυχής από την πρώτη φάση των έντονων αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου. Αυτές οι φάσεις των συγκρούσεων οδήγησαν σε αύξηση των τιμών της ενέργειας και του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο, υπονόμευσαν την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή και εξάντλησαν σοβαρά τα αποθέματα αντιπυραυλικών συστημάτων του Πενταγώνου.

Επίσης, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ο Τραμπ θα εγκρίνει νέες επιθέσεις. Φέτος έχει ασκήσει επανειλημμένα βέτο σε σχέδια για επιστροφή σε μεγάλης κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων και αυτόν τον μήνα, όταν οι στρατοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ ήταν σχεδόν έτοιμοι να επιτεθούν.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν υποσχεθεί να ανταποδώσουν αυτή τη φορά, επεκτείνοντας τους στόχους τους πέρα από τα εμπορικά πλοία και τις ενεργειακές υποδομές στην περιοχή, σε κέντρα δεδομένων και υποβρύχια καλώδια διαδικτύου. Λένε ότι οι μάχες δεν θα είναι ούτε σύντομες ούτε περιορισμένες.

Ενώ οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν ένα τεράστιο οπλοστάσιο που θα είναι πλήρως έτοιμο έως τις αρχές Νοεμβρίου, οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται, καθώς οι Αμερικανοί διαπραγματευτές χρησιμοποιούν την πιθανή επιστροφή στον πόλεμο ως μέσο πίεσης έναντι του Ιράν, προκειμένου να επιτύχουν πρόοδο όσον αφορά τις απαιτήσεις τους σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα και τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, οι διαπραγματευτές του Ιράν δεν έχουν δείξει προθυμία να κάνουν παραχωρήσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, επιμένοντας να αναβληθεί το θέμα αυτό για μεταγενέστερο στάδιο των συνομιλιών.

Ορισμένοι Αμερικανοί σχεδιαστές πολιτικής είναι πεπεισμένοι ότι μια εντατική εκστρατεία τριών ημερών θα μπορούσε να προκαλέσει επαρκή οικονομική ζημιά ώστε να αλλάξει η ιρανική θέση.

Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα προβλέψει την κατάρρευση του Ιράν, ενώ άλλοι δυτικοί αξιωματούχοι επισήμαναν ότι η ιρανική κυβέρνηση έχει μέχρι στιγμής αντέξει τις πιέσεις που ασκούνται στην οικονομία της.

«Σε αυτό το στάδιο του πολέμου, αυτό που είναι σαφές είναι ότι η συμβατική στρατιωτική εκστρατεία που έχει διεξαχθεί μέχρι σήμερα, καθώς και οι τρέχουσες αυστηρές οικονομικές κυρώσεις και ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός, δεν έχουν επαναφέρει το καθεστώς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με ουσιαστικό τρόπο», δήλωσε η Ντάνα Στρόουλ, η οποία διετέλεσε ανώτατη αξιωματούχος του Πενταγώνου για θέματα Μέσης Ανατολής κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Ούτε ο Τραμπ ούτε ο Νετανιάχου «έχουν παρουσιάσει πειστικά επιχειρήματα για το πώς η συνέχιση του πολέμου θα άλλαζε αυτό το στρατηγικό δίλημμα σε μια περιοχή που γίνεται όλο και πιο ασταθής και μαστίζεται από συγκρούσεις», δήλωσε η Στρόουλ, η οποία εργάζεται πλέον στο Ινστιτούτο της Ουάσιγκτον για την Πολιτική της Εγγύς Ανατολής.

Οι εκλογές στο Ισραήλ, στις 27 Οκτωβρίου, ενδέχεται να περιπλέξουν τα σχέδια. Αν ο Νετανιάχου ηττηθεί, θα αναλάβει καθήκοντα υπηρεσιακού πρωθυπουργού και θα είναι δύσκολο για αυτόν να ξεκινήσει πόλεμο, σύμφωνα με ειδικούς.

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές πιστεύουν ότι ο Νετανιάχου θα μπορούσε να αξιοποιήσει την προοπτική μιας επικείμενης κοινής αμερικανο-ισραηλινής επίθεσης για να ασκήσει πίεση στους αντιπάλους του ώστε να συμμετάσχουν σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας για τη διαχείριση του πολέμου, κάτι που θα επέκτεινε τη διατήρησή του στην εξουσία.

Αφού η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο Νετανιάχου σχημάτισε μια κυβέρνηση ενότητας που έφερε ορισμένα μέλη της αντιπολίτευσης σε ένα πολεμικό υπουργικό συμβούλιο για να βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων εθνικής ασφάλειας.

«Θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει αυτό για να ζητήσει τη συγκρότηση μιας ευρείας κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης, αλλά θα αντιμετωπίσει έντονη καχυποψία από τους πολιτικούς του αντιπάλους», δήλωσε ο Μαζάλ Μουαλέμ, Ισραηλινός πολιτικός σχολιαστής και συγγραφέας μιας βιογραφίας του Νετανιάχου.

«Αν το Ιράν επιτεθεί, αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά το να ξεκινήσει μια προληπτική επίθεση θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο για τον ίδιο».

Τα μπρος πίσω του Τραμπ

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι υπάρχει μικρή πιθανότητα ο Τραμπ να αποφασίσει να ξεκινήσει μια επιχείρηση αυτόν τον μήνα, αλλά υπάρχουν πολλοί πολιτικοί λόγοι για τους οποίους είναι πιθανό να περιμένει μέχρι μετά τις αμερικανικές εκλογές, μεταξύ των οποίων και η δική του υπόσχεση στις αρχές αυτού του μήνα να μην επιτεθεί πριν από τις εκλογές.

Οι ΗΠΑ δεν θα έχουν στη διάθεσή τους το πλήρες φάσμα των στρατιωτικών τους πόρων -συμπεριλαμβανομένων τριών αεροπλανοφόρων, χιλιάδων πεζοναυτών, μαχητικών αεροσκαφών και δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων- μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου. Ο αμερικανικός στρατός προτιμά να διεξάγει επιθέσεις υπό την κάλυψη της νύχτας, και οι ώρες σκοταδιού πάνω από το Ιράν θα αυξάνονται στις αρχές του επόμενου μήνα.

Υπάρχουν επίσης ανησυχίες ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια ευρύτερη σύγκρουση.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση δεν σχολιάζει στρατιωτικά σχέδια «που μπορεί να υπάρχουν ή να μην υπάρχουν». Ο Τραμπ, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, διατηρεί όλες τις επιλογές ανοιχτές προκειμένου να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Ορισμένοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι επιθέσεις θα αποφύγουν τα διυλιστήρια και τις πετρελαϊκές υποδομές, καθώς ο Τραμπ επιθυμεί διακαώς να αποτρέψει ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των τιμών της βενζίνης.

Τόσο ο αμερικανικός όσο και ο ισραηλινός στρατός καταρτίζουν σχέδια για επιχειρήσεις κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, σύμφωνα με άτομα που έχουν ενημερωθεί για τις εργασίες. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει επίθεση στο «Pickaxe Mountain», μια βαθιά θαμμένη πυρηνική εγκατάσταση που οι Ιρανοί αποκαλούν «Kooh Kolang».

Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει μια βόμβα GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB) βάρους 22.000 λιβρών εναντίον του «Pickaxe». Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο Τραμπ είναι γοητευμένος από το όπλο αυτό, εν μέρει για το παρατσούκλι του, «Μητέρα Όλων των Βομβών» (Mother of All Bombs).

H «Μητέρα Όλων των Βομβών» (Mother of All Bombs)

Ωστόσο, ειδικοί σε θέματα οπλισμού αναφέρουν ότι η MOAB εκρήγνυται πάνω από το έδαφος, προκαλώντας μια ευρεία έκρηξη, και δεν είναι πιθανό να καταστρέψει μια υπόγεια εγκατάσταση όπως το «Pickaxe», η οποία είναι κατασκευασμένη από γρανίτη. Στρατιωτικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν επίσης ότι η βόμβα πρέπει να μεταφερθεί με ένα αργοκίνητο μεταγωγικό αεροσκάφος MC-130, το οποίο θα ήταν ευάλωτο στα ιρανικά αντιαεροπορικά πυρά.

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ παραλίγο να επιτεθούν στο Ιράν στις αρχές αυτού του μήνα, αλλά ο Τραμπ αποφάσισε και πάλι την τελευταία στιγμή να αναβάλει την επίθεση, σύμφωνα με αξιωματούχους των υπουργείων Άμυνας των ΗΠΑ και του Ισραήλ που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες. Η απόφαση ελήφθη λίγο πριν την έναρξη της επιχείρησης, αφού και οι δύο στρατοί είχαν πραγματοποιήσει εκτενείς προετοιμασίες και είχαν θέσει τις αεροπορικές τους δυνάμεις σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας.

Οι επαναλαμβανόμενες προσπάθειες σχεδιασμού, που ακολουθήθηκαν από τις αποφάσεις του Τραμπ κατά των νέων επιθέσεων, έχουν προκαλέσει «καθημερινή ταραχή» στους στρατιωτικούς σχεδιαστές, δήλωσε ένας διοικητής, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει επιχειρησιακά θέματα, καθώς προσπαθούν να παραμείνουν έτοιμοι να εκτελέσουν οποιαδήποτε στρατιωτική επιλογή αποφασίσει ο Τραμπ τις επόμενες εβδομάδες.

Σε κάθε γύρο του πολέμου μέχρι τώρα, η ηγεσία του Ιράν έχει γίνει λιγότερο συμβιβαστική, πεπεισμένη ότι ο τελικός στόχος των ΗΠΑ και του Ισραήλ είναι η ανατροπή της κυβέρνησής της.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, παραμένει ένα αίνιγμα για τους αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Ορισμένοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι δεν είναι τόσο ισχυρός όσο ο πατέρας του, ο οποίος σκοτώθηκε στις αρχές του πολέμου, και ότι τα μέλη της σκληρής γραμμής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν λαμβάνουν τις βασικές αποφάσεις.

Ιρανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι έχουν γνώση των αμερικανικών πολεμικών σχεδίων και ότι έχουν αναπτύξει τους δικούς τους νέους στόχους και τακτικές.

Ο Πεϊμάν Σαλέχι, πολιτικός αναλυτής στην Τεχεράνη, δήλωσε ότι, σε περίπτωση επίθεσης κατά του «Pickaxe», μέρος των σχεδίων του Ιράν για αντίποινα θα ήταν η επίθεση σε μεγάλα διυλιστήρια πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία, συμπεριλαμβανομένης της Aramco, καθώς αυτό θα προκαλούσε άμεση άνοδο των τιμών του πετρελαίου και της ενέργειας.

«Ο πόλεμος μας έκανε να καταλάβουμε ότι το καλύτερο μέσο πίεσης προς τον Τραμπ είναι η αύξηση των τιμών του πετρελαίου και της ενέργειας, καθώς αυτό θα πλήξει τον αμερικανικό λαό», δήλωσε.