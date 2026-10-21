Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη θέλησε να βάλει τέλος στις φήμες που τη θέλουν να ετοιμάζει νέα δισκογραφική συνεργασία με τον Νίκο Καρβέλα, ξεκαθαρίζοντας πως τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η τραγουδίστρια δεν έκρυψε την ενόχλησή της για το γεγονός ότι το όνομά της ενεπλάκη σε μια υπόθεση με την οποία, όπως υποστήριξε, δεν έχει καμία σχέση, ενώ αποκάλυψε ότι ετοιμάζει νέα δουλειά με τον Γιώργο Σαμπάνη.

«Δεν θα είναι ο Νίκος Καρβέλας ο νέος μου συνθέτης. Ετοιμάζω μια καινούργια δουλειά με τον Γιώργο Σαμπάνη. Όλες αυτές οι φήμες για συνεργασία μου με τον Νίκο Καρβέλα είναι μέσα στα γνωστά που γράφονται και λέγονται. Δεν περίμενα ότι μέσα σε όλο αυτό το πράγμα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε δυο ανθρώπους που είναι τόσα χρόνια μέσα σε αυτόν τον χώρο, ξαφνικά θα εμφανιστώ κι εγώ κάπου μέσα σε αυτό», σημείωσε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια εξήγησε ότι η φημολογία προέκυψε εξαιτίας του συντρόφου της, Νίκου Συρίγου, και της επαγγελματικής του ιδιότητας καθώς ο ίδιος εργάζεται στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου και είχε επικοινωνία με τον Νίκο Καρβέλα. Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη τόνισε πως δεν επιθυμεί να συνδέονται οι προσωπικές της σχέσεις με τις επαγγελματικές της επιλογές, ξεκαθαρίζοντας ότι διατηρεί τη δική της ανεξάρτητη πορεία.

«Έχω έναν σύντροφο που κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά κι εγώ κάνω μια άλλη δουλειά. Το ότι μέσα σε αυτές τις εκπομπές ασχολούνται και συζητάνε πράγματα της επικαιρότητας, το ξέρουμε. Επομένως, συνειρμικά επειδή μιλήσανε γι’ αυτό, κάποιοι που δεν νομίζω ότι το κάνανε και με πολύ καλή πρόθεση, είπαν αυτό. Είμαι μια προσωπικότητα ξεχωριστή. Έχουμε ένα περιβάλλον, αλλά δεν ανήκουμε σε κανέναν. Δεν είμαι ούτε του αντρός μου, ούτε του πατρός μου, κι αυτό είναι μια πραγματικότητα. Σαφώς έχω ένα περιβάλλον, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνώ πάντα απόλυτα με ό,τι κάνει και με ό,τι λέει. Όμως, δεν μου αρέσει να με συσχετίζουν με αυτό το περιβάλλον. Και δεν μου αρέσει να βγάζουν φήμες χωρίς λόγο. Δεν με ενοχλεί, αλλά δε μου αρέσει. Ειδικά σε μια τέτοια στιγμή που είναι τελείως άκυρο. Αυτή τη σκοτεινιά δεν την ήθελα σε αυτή τη φάση της ζωής μου που είμαι πολύ χαρούμενη για τον δίσκο μου. Είναι σαν να με πετάξανε μέσα σε μια λεκάνη για να με βρομίσουν, ενώ δεν υπάρχει κάποιος λόγος γι’ αυτό», σημείωσε χαρακτηριστικά στο Rosa.gr .