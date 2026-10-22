Στο επίκεντρο των δηλώσεων του Κυριάκου Κυανού βρέθηκε η σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με την αδελφή του, Βάσω. Ο τραγουδιστής εξέφρασε την άποψη ότι η παρουσία της δίπλα στον καλλιτέχνη ενδεχομένως να είχε αποτρέψει ορισμένες από τις εξελίξεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πολύ καλή συνεργασία που είχε ο ίδιος με τον εκλιπόντα καλλιτέχνη.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», είπε: «Με τη Βάσω είχαμε συνεργαστεί. Ήταν άνθρωπος που έλεγχε τα πάντα. Όταν η Βάσω ήταν δίπλα του, ο Γιώργος δεν είχε τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι εάν ο Γιώργος δεν άφηνε τη Βάσω από δίπλα του, δεν θα μιλούσαμε για όλα αυτά τώρα».

«Θα μπορούσα να πω ότι είχαμε σχέση με τον Γιώργο. Ερωτική, εντός εισαγωγικών πάντα. Στα καλύτερά μου χρόνια μου έδωσε βήμα. Με έβαλε δίπλα του. Συνεργαστήκαμε. Με έβαλε μαζί του μισή ώρα στην πίστα, δίπλα δίπλα σε μία πολυθρόνα να λέμε τραγούδια και να κάνουμε αφιερώματα σε μεγάλους καλλιτέχνες. Είχαμε επικοινωνία και τελευταία κιόλας μου είχε μιλήσει για κάποιες στεναχώριες και θέματα μοναξιάς. Απλά όλοι σκέφτονταν πώς θα κερδίσουν από αυτόν».

«Αν δεν καταλάβει αυτός που χρειάζεται τη βοήθεια ότι τη χρειάζεται, όποιος και να το λέει, εχθρός του γίνεται. Για κάποιον λόγο από αυτούς δεν ήμασταν κοντά, όπως όταν ήμασταν παλαιότερα. Δεν μπορούσα λόγω της οικογένειάς μου να συμμετέχω σε παρέες ή σε καταστάσεις που δεν μου αρέσουν γενικά. Όχι από τον Γιώργο, μην παρεξηγηθώ, αλλά από το συνάφι αυτό», σημείωσε ο Κυριάκος Κυανός.